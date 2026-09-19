VIDEO: se enojó porque le secuestraron la moto en un operativo contra las picadas y la rompió

Un motociclista protagonizó una insólita reacción. La problemática de las denominadas picadas genera creciente preocupación y enojo entre vecinos, que reclaman mayor firmeza.

Hoy 12:22

La problemática de las picadas clandestinas y las maniobras peligrosas en motocicletas volvió a quedar en el centro de la escena durante la noche del viernes y madrugada del sábado, cuando las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo preventivo en distintos sectores de la ciudad.

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El procedimiento se desarrolló entre las 23:00 y las 03:00, con cinco puestos de control instalados estratégicamente, en un dispositivo coordinado y en conjunto del efectivos de UTM Unidad Táctica Motorizada, División Prevención Departamental 6 y de la Dirección de Seguridad Vial policía de la provincia.

El resultado fue contundente: 16 motovehículos fueron retenidos durante los controles.

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De acuerdo con el informe, los procedimientos permitieron detectar situaciones relacionadas con circulación a alta velocidad, maniobras consideradas de riesgo y motocicletas con escapes libres o modificados, que generaban fuertes ruidos en la vía pública.

El reclamo por las “Picadas de los jueves de locos”

La problemática no es nueva y genera especial preocupación entre vecinos de distintos sectores de Las Termas.

Las denominadas “Picadas de los Jueves de Locos” son señaladas por residentes como una situación que provoca enojo, temor y preocupación, especialmente por las velocidades que pueden alcanzar las motocicletas y por el riesgo que representan para quienes participan y para terceros.

Motos secuestradas

Los reclamos vecinales apuntan a que los controles no sean solamente ocasionales y que se adopten medidas firmes frente a quienes utilizan la vía pública para realizar este tipo de maniobras.

Una reacción insólita: retuvieron la moto y terminó destruyéndola

Pero durante uno de estos procedimientos se produjo una situación particularmente llamativa.

Según lo informado por la fuente, un motociclista al que le fue retenido el rodado comenzó a destruir partes de su propia motocicleta delante de los efectivos policiales.

El hombre habría argumentado que tenía derecho a hacerlo porque la moto era de su propiedad.

El episodio, registrado en video, fue judicializado, a partir de la información disponible sobre el procedimiento.

La escena expone además una cuestión que va más allá de una simple infracción de tránsito: la reacción frente a un control policial y la necesidad de que los procedimientos puedan desarrollarse sin situaciones de violencia o confrontación.

Controles que buscan prevenir una tragedia

Las motocicletas retenidas quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las actuaciones administrativas correspondientes y verificar las condiciones de cada unidad.

Desde las áreas intervinientes señalaron que estos operativos tienen como objetivo prevenir siniestros viales, desalentar las picadas clandestinas y reducir conductas que puedan poner en riesgo la integridad de conductores y terceros, además de responder a los reclamos por ruidos excesivos durante la noche.

Los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos sectores donde se detecten conductas de riesgo o existan denuncias relacionadas con picadas y ruidos molestos.

Una advertencia que también alcanza a los padres

Una motocicleta puede ser diversión, transporte y una herramienta cotidiana, pero la calle no es una pista de carreras.

Participar de una picada, circular a velocidades peligrosas o modificar un escape para generar más ruido no solamente expone al motociclista.

También puede poner en peligro a un peatón, a otro conductor, a un acompañante o a cualquier persona que simplemente esté circulando por el lugar.

Y hay un mensaje que también alcanza a las familias: hablar, controlar y poner límites antes puede evitar consecuencias después.

Porque detrás de cada maniobra peligrosa puede haber una caída, una lesión grave o una vida que cambia para siempre. Las picadas pueden durar segundos; las consecuencias, toda una vida.