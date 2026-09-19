Denunció que familiares le rompieron la puerta y se llevaron numerosos bienes

La Fiscalía ordenó pericias y la intervención del Departamento Robo y Hurto. La víctima denunció a un familiar y a sus dos hijos. Habrían sustraído varios electrodomésticos.

Hoy 10:49

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este sábado terminó con una denuncia por robo y daños en una vivienda del barrio Los Fierros, en Las Termas de Río Hondo.

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El denunciante fue Carlos Alberto Jugo, de 45 años, quien manifestó que se encontraba durmiendo en el interior de su domicilio de calle Tucumán, entre Necochea y Antenor Álvarez, cuando comenzó a escuchar fuertes ruidos provenientes de la puerta de ingreso.

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Según su relato, al levantarse habría observado a Mario Fabián Jugo y sus dos hijos, conocidos con los apodos de “Cuchi” y “Canchón”, todos vecinos y familiares del denunciante.

Siempre de acuerdo con la denuncia, los señalados habrían provocado daños en la puerta de ingreso y posteriormente en distintos elementos del interior de la vivienda, incluyendo muebles y los plásticos de una motocicleta Yamaha Crypton.

Pero el episodio no habría terminado allí.

El denunciante aseguró además que le sustrajeron un lavarropas automático marca Dreams de color blanco, un secarropa de la misma marca y color y un horno eléctrico de 50 litros, de color gris.

Jugo manifestó ante los investigadores que mantiene problemas de vieja data con uno de los señalados, circunstancia que ahora forma parte de la investigación.

Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso la intervención de Criminalística y del Departamento Robo y Hurto, además de una inspección ocular y la confección del correspondiente croquis del lugar.

La investigación deberá determinar ahora cómo se produjo el ingreso a la vivienda, quiénes participaron y dónde se encuentran los elementos denunciados como sustraídos.