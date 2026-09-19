Quimsa y Atenas de Córdoba definen el título del cuadrangular en Frías

La jornada final de la Copa 152° Aniversario de la ciudad tendrá este sábado los dos partidos decisivos. Olímpico e Independiente de Oliva jugarán por el tercer puesto.

Hoy 10:43

El cuadrangular amistoso por el 152° aniversario de Frías tendrá este sábado su jornada de definición, con dos partidos que se disputarán en el moderno Estadio Cubierto Ciudad de Frías.

La acción comenzará a las 19.30, con el duelo entre Olímpico e Independiente de Oliva. Ambos equipos buscarán cerrar su participación con una victoria después de haber caído en sus respectivos partidos de la jornada inaugural.

El conjunto bandeño perdió el clásico santiagueño ante Quimsa por 81-73, mientras que Independiente de Oliva fue derrotado por Atenas de Córdoba 90-86.

Quimsa y Atenas, por el título

A partir de las 22, llegará el partido más esperado de la jornada: Quimsa y Atenas se enfrentarán por el título del cuadrangular.

La Fusión llega después de imponerse ante Olímpico, en un partido que tuvo como principales anotadores a Matías Solanas, con 16 puntos, y Francisco Conrradi, con 14. Del lado del Negro se destacó Austin Wrighten, autor de 22 tantos.

Atenas, por su parte, llega a la definición luego de superar a Independiente de Oliva por 90-86 en un encuentro parejo.

De esta manera, Quimsa y Atenas, los dos ganadores de la jornada inaugural, buscarán quedarse con la Copa 152° Aniversario de Frías en el cierre del torneo.

Toda la jornada, en vivo

Los dos encuentros de este sábado podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube “No es solo básquet”, para acompañar desde cualquier lugar la definición del cuadrangular.

Programación

19.30: Olímpico vs. Independiente de Oliva

22.00: Quimsa vs. Atenas — Final