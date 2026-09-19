Le vació el tanque de nafta a una moto y fue atrapado cuando intentaba huir

Termas. Una joven dejó su Gilera Smash estacionada en barrio San Martín y poco después fue alertada de que un hombre estaba manipulando el rodado.

Hoy 11:00

Una motocicleta estacionada en inmediaciones del pasaje Borges, entre Rivadavia y Sarmiento, fue el escenario de un episodio que terminó con un joven demorado y posteriormente denunciado por la propietaria del rodado.

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La damnificada fue Candela Victoria Núñez, de 20 años, quien manifestó que había dejado estacionada su Gilera Smash alrededor de las 21 horas.

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Poco después, una mujer que se encontraba en el lugar le habría advertido que un hombre identificado como Vázquez estaba manipulando su motocicleta con presuntas intenciones ilícitas.

Ante la situación, Núñez se dirigió hasta donde había dejado el rodado y realizó una revisión, constatando que habían desprendido la manguera de combustible para sustraerle nafta, aunque la motocicleta no presentaba daños, según consta en la denuncia.

Mientras tanto, personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) había sido alertado por Sala Central sobre un masculino que estaría sustrayendo combustible de una motocicleta en la zona.

El personal policial se dirigió rápidamente al sector y el individuo habría intentado alejarse. Un efectivo de la Unidad Ciclística Policial, que ya se encontraba en persecución, logró reducirlo en inmediaciones de San Martín y Absalón Rojas.

El hombre fue identificado como Luis Fernando Vázquez, de 23 años, domiciliado en barrio Herrera El Alto.

Posteriormente intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50, que consultó la situación con la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens.

La representante del Ministerio Público dispuso que Vázquez permaneciera en calidad de demorado mientras se recibía la denuncia, y posteriormente ordenó que recuperara su libertad durante la mañana.

El caso quedó registrado como una investigación por hurto, a partir de la denuncia presentada por la propietaria de la motocicleta.

Una moto, unos minutos y un problema más

El episodio vuelve a poner en escena una modalidad que muchas veces comienza con algo que puede parecer menor —como retirar combustible de una motocicleta— pero que termina generando una intervención policial y una causa judicial.

Para los propietarios, la recomendación sigue siendo evitar dejar vehículos sin medidas de seguridad durante períodos prolongados y denunciar inmediatamente cualquier manipulación o situación sospechosa.