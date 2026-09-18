Mitre visita a Acassuso con la obligación de volver al triunfo

El Aurinegro tendrá acción este sábado desde las 15, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño viene de empatar ante Chaco For Ever y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido.

19/09/2026

Mitre buscará este sábado volver a la victoria cuando visite a Acassuso, desde las 15, en un partido correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional. El conjunto santiagueño llega después de igualar 0-0 como local ante Chaco For Ever y necesita sumar de a tres en el tramo final de la fase regular.

El Aurinegro ocupa actualmente el 12° puesto de la Zona A con 32 puntos, producto de seis victorias, 14 empates y nueve derrotas. Con cada vez menos fechas por delante, el objetivo es conseguir un triunfo que le permita acercarse a los puestos de Reducido.

Por su parte, Acassuso atraviesa un momento complicado y se encuentra en el 18° lugar, con 5 triunfos, 8 empates y 16 derrotas. El equipo viene de perder 1-0 frente a Estudiantes de Caseros como visitante y buscará hacerse fuerte en condición de local para cortar la racha negativa.

El árbitro del partido

El encuentro entre Acassuso y Mitre tendrá como árbitro principal a Gabriel Gutiérrez, quien estará acompañado por Federico Pomi como asistente 1 y Matías Basso como asistente 2.

El cuarto árbitro será Kevin Alegre.

Para Mitre, será una nueva oportunidad para sumar tres puntos y mantenerse en carrera por los puestos de Reducido cuando la fase regular de la Primera Nacional entra en su etapa decisiva.