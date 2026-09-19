Reviví la Elección de la Reina Provincial de los Estudiantes 2026 a través de Canal 14 de TIC

La gala que coronó a Constanza Lastra, quedó registrada en una transmisión especial de Canal 14 de TIC, que realizó una cobertura íntegra del evento desde el Teatro 25 de Mayo.

Hoy 01:27

La noche más esperada por los estudiantes santiagueños ya se encuentra disponible para volver a disfrutarla. A través del canal oficial de YouTube de Canal 14 de TIC, los espectadores pueden revivir cada momento de la Elección de la Reina Provincial de los Estudiantes 2026, una ceremonia que reunió a 24 candidatas de distintos colegios de la provincia.

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Durante la gala, Constanza Lastra, de 16 años, fue elegida como la nueva soberana provincial tras representar al Colegio del Sesquicentenario N° 6 de Las Termas de Río Hondo. La joven termense se impuso en una definición que contó con la participación de estudiantes de instituciones educativas de Capital y del interior santiagueño.

La transmisión exclusiva de Canal 14 de TIC permitió seguir en detalle cada instancia del certamen, desde la presentación de las candidatas hasta el momento de la coronación y la entrega de los reconocimientos.

Además de la elección de la reina, el evento definió a las representantes que acompañarán a Constanza Lastra durante su reinado. Guillermina Prieto González, del Colegio Hermana Hermas de Brujin, fue elegida primera representante provincial de los estudiantes, mientras que María Pía Bordi Vaja, del Colegio Absalón Rojas, obtuvo el título de segunda representante.

Por su parte, Giuliana Camila Barraza, representante del Colegio José Benjamín Gorostiaga de La Banda, fue distinguida como primera dama de honor, mientras que Emilse Arce, del Colegio Santa Dorotea, fue elegida segunda dama de honor.

La ceremonia, realizada durante la noche del viernes 18 de septiembre en el Teatro 25 de Mayo, marcó una nueva edición de uno de los eventos más esperados por la comunidad estudiantil santiagueña.

Ahora, quienes no pudieron acompañar la elección en vivo o quieran volver a disfrutar de la gala pueden hacerlo a través del video completo disponible en YouTube de Canal 14 de TIC, con la cobertura exclusiva de toda la celebración.

Constanza Lastra representará a Santiago del Estero en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que se desarrollará el próximo 25 de septiembre en Jujuy, donde buscará quedarse con la corona nacional.