Gobierno de Salta ofrece recompensa millonaria por asesino prófugo

El Gobierno de Salta ha establecido una recompensa de 10 millones de pesos para obtener información sobre Lino Ademar Moreno, un criminal prófugo que cumple prisión perpetua por homicidio, tras evadir la justicia durante una salida transitoria.

Hoy 01:33

El Gobierno de Salta ha oficializado una recompensa de 10 millones de pesos para localizar a Lino Ademar Moreno, un peligroso criminal que se encuentra prófugo desde el 18 de junio de 2023. Este individuo había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio de la productora rural Liliana Ledesma, quien había denunciado actividades de narcotráfico en la frontera de Salta.

Moreno logró evadirse de la justicia tras aprovechar un polémico beneficio de salida transitoria, lo que llevó al Gobierno provincial a implementar esta medida a través del Decreto 587. La decisión fue motivada por un pedido del procurador general Pedro García Castiella, quien destacó que las investigaciones realizadas en los últimos tres años no han logrado dar con su paradero.

Los fondos ofrecidos serán entregados a quienes proporcionen información veraz y decisiva para la captura de Moreno, garantizando la reservate de identidad de los informantes. Este criminal tiene un historial delictivo que incluye dos evasiones en 2001 y 2006 y fue condenado como coautor de homicidio calificado por alevosía en 2010.

Tras la unificación de sus sentencias en 2016, Moreno recibió una pena única de prisión perpetua. Sin embargo, a pesar de su extenso prontuario delictivo, el juez Edgardo Laurenci autorizó su ingreso al régimen de salidas transitorias, lo que le permitió evadirse por tercera vez.

El accionar del magistrado ha derivado en una denuncia por mal desempeño y negligencia presentada por la Procuración General. A pesar de ello, antes de que el Jurado de Enjuiciamiento pudiera avanzar en un posible proceso de destitución, Laurenci presentó su renuncia para acceder a la jubilación ordinaria.

La aceptación de su dimisión ha llevado a que el proceso disciplinario en su contra pierda continuidad y el expediente relacionado haya sido archivado sin una resolución clara. Este hecho ha generado preocupación en la sociedad sobre la efectividad del sistema judicial ante la fuga de criminales peligrosos.