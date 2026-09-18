EN VIVO | Copa Davis: Argentina abre la serie ante Turquía en Neuquén

El equipo argentino, capitaneado por Javier Frana, enfrenta este sábado a Turquía por la permanencia en el Grupo Mundial. Francisco Cerúndolo abre la serie ante Yanki Erel desde las 11.45 y luego Thiago Tirante se mide con Mert Alkaya.

Hoy 11:15

Argentina comienza este sábado su serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén, en una eliminatoria clave para asegurar su permanencia en el Grupo Mundial. El conjunto dirigido por Javier Frana tendrá como encargado de abrir la jornada a Francisco Cerúndolo, quien enfrentará a Yanki Erel desde las 11.45, con transmisión de TyC Sports.

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El primer partido se disputará en el estadio Ruca Che, que cuenta con techo y una superficie rápida. Cerúndolo, ubicado en el puesto 23 del ranking mundial, buscará sumar el primer punto frente a Erel, 329° del mundo.

A continuación será el turno de Thiago Tirante, elegido por Javier Frana para disputar el segundo single. El argentino, 52° del ranking, se enfrentará a Mert Alkaya, número uno de Turquía y 296° del mundo.

La serie continuará el domingo con el partido de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a la dupla turca. En caso de ser necesario, se disputarán también los dos últimos singles para definir al ganador.

La elección de la cancha rápida

Argentina decidió disputar la serie sobre cemento, una superficie que Javier Frana justificó por cuestiones deportivas y físicas. El capitán explicó que los jugadores argentinos tienen un buen rendimiento en este tipo de canchas y que, además, vienen de competir durante la gira norteamericana sobre superficies rápidas.

“Influyó el aspecto técnico, ya que el rendimiento en general de los tenistas argentinos en este tipo de canchas es muy bueno. Nos pareció una determinación inteligente”, explicó Frana.

El capitán también destacó que la elección permite evitar un cambio de superficie después de la gira norteamericana y cuidar físicamente a los jugadores durante una temporada exigente.

Tirante fue elegido para el segundo punto

La elección de Thiago Tirante por sobre Mariano Navone fue otra de las decisiones de Frana para esta serie. El capitán reconoció que se trató de una definición muy pareja entre ambos tenistas.

“Súper parejo, los dos estaban jugando muy bien. Siempre lo mejor que te puede pasar es que te la compliquen a morir. Terminás decidiendo tal vez pensando quién puede incomodar algo más y también estratégicamente pensando en una serie que puede ir a cinco puntos”, señaló.

Argentina llega a esta instancia después de caer 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers. Ahora tendrá frente a Turquía una nueva oportunidad para mantenerse en el Grupo Mundial de la Copa Davis.