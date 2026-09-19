Estudiantes de Herrera sorprendieron con una superproducción hecha con materiales reciclados

El Colegio N.º 3 República de Venezuela de Herrera llevó adelante una propuesta que combinó creatividad, conciencia ambiental y trabajo en equipo, con una producción realizada íntegramente por sus estudiantes a partir de materiales reciclados.

Hoy 10:42

Como parte de las actividades escolares, cada curso asumió el desafío de diseñar y confeccionar un vestuario utilizando elementos reutilizados. La iniciativa despertó el entusiasmo de los jóvenes, quienes pusieron en práctica su imaginación, ingenio y capacidad de organización para transformar materiales en desuso en originales creaciones.

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El resultado fue una verdadera muestra de talento estudiantil, con diseños llamativos y novedosos que demostraron cómo la reutilización puede convertirse en una herramienta para desarrollar propuestas artísticas desde el ámbito educativo.

Además de destacar la creatividad de los alumnos, la actividad tuvo como objetivo promover valores vinculados al cuidado del ambiente, la importancia de reducir residuos y el aprovechamiento de materiales que pueden tener una segunda oportunidad.

Desde la institución resaltaron el compromiso de los estudiantes y el valor de una experiencia que permitió unir aprendizaje, expresión artística y conciencia ambiental.

De esta manera, los alumnos del Colegio N.º 3 República de Venezuela demostraron que, con iniciativa y trabajo colectivo, es posible generar grandes producciones desde la escuela y convertir la creatividad en protagonista.