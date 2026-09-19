Monte Quemado: choque entre un auto y una moto dejó a un hombre lesionado

Un accidente de tránsito se registró este sábado en la intersección de Avenida 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de la ciudad de monte quemado.

Hoy 13:18

Por causas que son materia de investigación, un automóvil colisionó con una motocicleta de 150 cc. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un hombre mayor de edad, cayó sobre el pavimento y sufrió lesiones en la cabeza, las piernas y los pies.

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El motociclista fue asistido en el lugar por personal de salud y posteriormente trasladado al Hospital Zonal de Monte Quemado para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 22, junto con efectivos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del accidente.