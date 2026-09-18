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EN VIVO | Mitre visita a Acassuso con la obligación de volver al triunfo

El Aurinegro tendrá acción este sábado desde las 15, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño viene de empatar ante Chaco For Ever y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido.

Hoy 17:53

Mitre buscará este sábado volver a la victoria cuando visite a Acassuso, desde las 15, en un partido correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional. El conjunto santiagueño llega después de igualar 0-0 como local ante Chaco For Ever y necesita sumar de a tres en el tramo final de la fase regular.

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