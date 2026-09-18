River va por su cuarto triunfo al hilo ante Huracán en el Monumental

El Millonario recibe al Globo este sábado desde las 19, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio buscará una nueva victoria para seguir firme en zona de playoffs.

19/09/2026

River atraviesa un momento de recuperación y buscará prolongarlo este sábado ante Huracán, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19 en el Monumental, con arbitraje de Facundo Tello y Fernando Echenique a cargo del VAR.

El Millonario llega en alza después de conseguir tres triunfos consecutivos desde que Leonardo Ponzio asumió como entrenador. Venció a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, resultados que le permitieron recuperar terreno y afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Ahora, River irá por una nueva victoria que le permita continuar escalando en la tabla anual, con el objetivo de conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El equipo que prepara Ponzio

Ponzio apostaría nuevamente por los mismos once titulares y, de confirmarse, River repetiría formación por cuarto partido consecutivo, algo que no sucede en el club desde 2016, cuando Marcelo Gallardo lo consiguió durante su primer ciclo como entrenador.

Santiago Beltrán volvería a ocupar el arco, mientras que la defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.

En el mediocampo, Fausto Vera actuaría como volante central, acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván, con mayor libertad para soltarse y llegar al área rival. Más adelante, Thiago Almada ocuparía el lugar de enganche.

En ataque, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la delantera.

El posible once de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán quiere aprovechar su envión

Huracán también llega con una victoria en su última presentación. El equipo de Parque Patricios derrotó 2-1 a Racing y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos.

El Globo buscará aprovechar ese resultado para volver a acercarse a los puestos de clasificación y encarar con mayor confianza la recta final de la fase regular del Torneo Clausura.

El último enfrentamiento entre ambos se produjo en marzo de este año, por la fecha 10 del Torneo Apertura, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. En aquella oportunidad, River se impuso 2-1 como visitante, con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, mientras que Jordy Caicedo marcó para el conjunto local.

River vs. Huracán: hora, TV y árbitro