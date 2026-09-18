Unión e Independiente buscan consolidarse en los puestos de playoffs

El Tatengue recibe al Rojo este sábado desde las 16.45 en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los dos llegan separados por apenas un punto y buscan afirmarse entre los ocho equipos que avanzarán a los playoffs.

19/09/2026

Unión e Independiente protagonizarán este sábado un duelo clave por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 16.45 en el Estadio 15 de Abril, donde el Tatengue intentará recuperarse de la derrota ante Talleres, mientras que el Rojo buscará volver a ganar después del empate frente a San Lorenzo.

El equipo de Leonardo Madelón llega con 13 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona A, justo dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. Unión había conseguido tres triunfos consecutivos ante Instituto, Sarmiento y Aldosivi, pero la racha se cortó con el 2-1 sufrido ante Talleres en Córdoba.

La campaña del Tatengue registra cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. Además, buscará volver a hacerse fuerte en el 15 de Abril, donde consiguió resultados importantes durante las últimas jornadas. Un triunfo le permitiría mantenerse dentro de los ocho primeros y ampliar la diferencia con sus perseguidores.

Enfrente estará Independiente, que suma 14 puntos y se ubica sexto en la Zona A. El Rojo viene de empatar 1-1 con San Lorenzo en el clásico de Avellaneda, luego de haber conseguido una importante victoria por 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Antes de ese triunfo, el conjunto de Jadson Viera había perdido 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza, por lo que acumula cuatro puntos en sus últimas tres presentaciones. El entrenador consiguió ante Central Córdoba su primera victoria al frente del equipo, después de un empate y una derrota en sus dos primeros partidos, y ahora buscará sumar nuevamente de a tres para consolidarse en la zona de playoffs.

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