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Con realidades opuestas, Instituto y Talleres chocan en un nuevo clásico de Córdoba

La Gloria recibe este sábado a la T desde las 21.15 en el Monumental Presidente Perón, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Diego Flores es líder de la Zona A, mientras que el conjunto de Omar De Felippe necesita sumar para salir de la parte baja.

19/09/2026

Instituto afronta una nueva prueba para defender su lugar en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura 2026. La Gloria recibe este sábado a Talleres, desde las 21.15, en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la décima fecha del campeonato.

El conjunto dirigido por Diego Flores llega con una campaña destacada y suma 19 puntos, producto de seis triunfos, un empate y dos derrotas. El objetivo será volver a ganar para mantenerse en la cima y sostener su gran comienzo de torneo.

Para este compromiso, Matías Gallardo está nuevamente disponible después de cumplir la suspensión por su expulsión ante Unión y podría regresar desde el inicio. Flores ya había remarcado la importancia del encuentro al señalar: “Son tres puntos claves en la previa del partido con Talleres”.

Del otro lado estará un Talleres que intenta cambiar su presente. La T tiene 8 puntos y ocupa el anteúltimo puesto, pero llega con el envión de haber derrotado 2-1 a Unión en Córdoba, con goles de Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. Fue la primera victoria del ciclo de Omar De Felippe, que había comenzado con una derrota ante San Lorenzo.

El entrenador destacó después del triunfo la importancia de haber conseguido los tres puntos: “Necesitábamos ganar hoy para todos: para Talleres, para los jugadores, para la gente que vino”.

Los probables equipos

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Matías Tissera, Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.

Todos los datos de Instituto vs. Talleres

  • Hora: 21.15.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • VAR: Héctor Paletta.
  • Estadio: Monumental Presidente Perón.
  • Competencia: fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

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