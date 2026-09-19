La AFA dio a conocer los precios para los amistosos de la Selección Argentina y la despedida de Messi

Este sábado se confirmaron los valores de las localidades para los tres partidos que disputará el seleccionado nacional durante la próxima fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Hoy 13:11

La Selección Argentina afrontará tres amistosos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El primero será ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que luego enfrentará a Burkina Faso y Benín. Este último encuentro marcará la despedida de Messi del seleccionado nacional ante su gente.

Argentina vs. Bolivia

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El partido se disputará el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sector Precio Popular $90.000 Menor a popular (3 a 10 años) $25.000 Platea Gasparini $140.000 Platea Ardiles $170.000

La venta comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14, exclusivamente vía web.

Argentina vs. Burkina Faso

El encuentro está programado para el 3 de octubre. Las entradas tendrán los siguientes valores:

Sector Precio Popular $90.000 Menor a popular (3 a 10 años) $29.000 Platea Alta Sívori y Centenario $180.000 Platea Media Sívori y Centenario $320.000 Platea Alta San Martín y Belgrano $320.000 Platea Baja San Martín y Belgrano $450.000 Platea Media San Martín y Belgrano $480.000

La comercialización comenzará el martes 22 de septiembre a las 18.

Argentina vs. Benín

El último amistoso será el 6 de octubre, en el estadio de River Plate. Los precios serán los mismos establecidos para el encuentro ante Burkina Faso.

La venta también será exclusivamente online y comenzará el martes 22 de septiembre a las 18.

Dónde comprar las entradas

La venta de las localidades para los tres encuentros se realizará exclusivamente a través de Deportick.

Los menores deberán abonar platea completa a partir de los 3 años, mientras que las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso durante la venta general. Desde la organización informaron que no se permitirá el acceso el día del partido a quienes no hayan realizado y retirado previamente su entrada correspondiente.