Mario Gómez: “Lo importante para nosotros el domingo es ganar”

El entrenador de Güemes habló en exclusiva con Noticiero 7 en la previa del partido ante Midland y remarcó la necesidad de conseguir una victoria para mantener viva la pelea por salir de la zona baja de la Primera Nacional.

Hoy 12:56

Güemes se prepara para afrontar un partido determinante ante Midland por la fecha 30 de la Primera Nacional. En la previa, el entrenador Mario Gómez habló en exclusiva con Noticiero 7 y destacó la importancia de conseguir los tres puntos en condición de local.

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“Es un partido muy importante, fundamentalmente de local. Venimos de perder dos partidos seguidos. Hemos perdido muchos jugadores por lesiones, entonces está complicado un poco poder armar el equipo, pero lo importante para nosotros para este domingo es ganar, porque si no se hace, se nos acorta el tiempo y si no se hace, es muy difícil”, sostuvo.

La preocupación por la falta de gol

Gómez también hizo hincapié en uno de los principales problemas que atraviesa el equipo: la falta de efectividad frente al arco rival.

“Es un poco también en lo emocional, para que los jugadores estén bien y tengan claro lo que tenemos que hacer este domingo, porque el equipo crea situaciones de gol, pero no hace los goles. Entonces tenemos que entender que si no hacemos los goles, no podemos ganar”, explicó.

Y agregó: “Hemos tenido, creo que en las últimas tres o cuatro fechas, entre 10 y 12 situaciones de gol, pero no las hacés. Y no pasa por los delanteros, sino pasa por todo el equipo. Eso es lo que tenemos que mejorar”.

El entrenador también reconoció que el equipo comenzó a recibir goles que anteriormente no sufría y planteó la necesidad de recuperar la solidez que había mostrado al comienzo de su ciclo.

“Tenemos que volver a las primeras cuatro fechas, que era lo que estábamos haciendo bien en cada partido. Se había visto un Güemes sólido en defensa”, afirmó.

En ese sentido, explicó las dificultades que atraviesa para conformar el equipo: “No es fácil porque hemos tenido, tenemos seis jugadores afuera, pero bueno, y el plantel no es muy largo. Estamos tratando de volver a ese camino”.

“Va a ser un partido muy duro”

Sobre el rival del domingo, Gómez advirtió que Midland llegará con sus propios objetivos y destacó especialmente la importancia de la disputa en la mitad de la cancha.

“Es un equipo duro porque está preparado también para entrar en el Reducido. Ha hecho un buen campeonato, tiene jugadores rápidos. Va a ser un partido muy duro, sobre todo en el medio”, analizó.

“Si el que gana en el medio, creo que ahí va a estar la clave para poder ganar el partido, pero fundamentalmente para nosotros tenemos que convertir las situaciones de gol que tenemos. Pasa por ese lado”, remarcó.

El objetivo de Güemes

El entrenador también habló sobre el desafío que asumió y la necesidad de mantener el trabajo hasta el final del campeonato.

“Cuando vos tomás un desafío, puede estar en las primeras cuatro fechas que pasaba, que bueno, ibas justo o bien y después te puede tener dos traspiés como tuvimos ahora. Pero lo importante es poder seguir trabajando y poder llegar al 31 de octubre de la mejor manera posible, haciendo todo lo posible para salvarse”, manifestó.

Por último, Gómez valoró el acompañamiento de los hinchas y pidió que continúen respaldando al equipo.

“Al hincha siempre agradecido porque siempre, en todos los partidos que hemos jugado, sobre todo de local, ha alentado al equipo y lo ha alentado muy bien. Seguir alentándolo, que es lo que necesitan los jugadores, porque creo que si tenemos una victoria, necesitamos una victoria imperiosa”, expresó.

Y cerró con confianza: “Yo creo que el domingo se va a dar, ahí podemos empezar a salir”.