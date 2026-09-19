Insólito: compró un celular y lo llevó a desbloquear al mismo local de donde lo robaron

El comprador hizo entrega voluntaria del artefacto tras conocer su origen. Intervino personal de Comisaría 41 de Añatuya.

Hoy 13:09

Un empleado de un local de venta y reparación de teléfonos celulares había denunciado, días atrás, la sustracción de un aparato, hecho en el cual señaló a una mujer como la supuesta autora del ilícito quedando la causa a control de la Fiscalía de la Circunscripción Añatuya.

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Lo increíble del caso ocurrió cuando un hombre se presentó en el mismo local con el aparato denunciado, quien solicitaba el desbloqueo del mismo.

El empleado al corroborar que se trataba del Xiaomi Redmi 13 de color negro, denunciado como sustraído, dio intervención a la Policía llegando hasta dicho comercio personal de la Comisaría 41 de Añatuya.

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Fue así que el supuesto dueño indicó que había adquirido al aparato por la suma de $150.000 y, tras conocer su origen, procedió a hacer entrega voluntaria del artículo.

Por disposición de la Fiscalía se realizaron las actuaciones correspondientes, entre ellas el acta de entrevista, el acta de entrega y secuestro del teléfono y las medidas procesales vinculadas a la persona denunciada.