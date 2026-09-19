Buscan a Isabela, una adolescente de 16 años que salió de su casa y no regresó

La joven se ausentó este sábado alrededor de las 10 de la mañana. Su familia solicita colaboración para dar con su paradero y pide comunicarse con la Policía ante cualquier información.

Hoy 15:28

La familia de Isabela Diganchi, de 16 años, solicita ayuda para encontrarla luego de que saliera de su domicilio este sábado por la mañana y no regresara.

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Según informó su familia, Isabela salió alrededor de las 10, desde su vivienda ubicada en inmediaciones de Santa Rosa y Libertad. Tenía previsto dirigirse hacia la zona de Güemes y Moreno, pero nunca habría llegado a destino.

Isabela Diganchi

Al momento de ausentarse, la adolescente vestía una campera verde agua, llevaba una mochila verde y un pantalón cargo.

Su tío pidió la colaboración de la comunidad para poder encontrarla: “Por favor, si alguien la ve o la vio, contengan la información y llamen a la Policía”.

La familia solicita difundir la búsqueda para poder obtener información que permita localizar a Isabela lo antes posible.

Ante cualquier dato sobre su paradero, se recomienda comunicarse de inmediato con la Policía.