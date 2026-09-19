Buscan a Isabela, una adolescente de 16 años que salió de su casa y no regresó

La joven se ausentó este sábado alrededor de las 10 de la mañana. Su familia solicita colaboración para dar con su paradero y pide comunicarse con la Policía ante cualquier información.
La familia de Isabela Diganchi, de 16 años, solicita ayuda para encontrarla luego de que saliera de su domicilio este sábado por la mañana y no regresara.
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Según informó su familia, Isabela salió alrededor de las 10, desde su vivienda ubicada en inmediaciones de Santa Rosa y Libertad. Tenía previsto dirigirse hacia la zona de Güemes y Moreno, pero nunca habría llegado a destino.
Isabela Diganchi
Al momento de ausentarse, la adolescente vestía una campera verde agua, llevaba una mochila verde y un pantalón cargo.
Su tío pidió la colaboración de la comunidad para poder encontrarla: “Por favor, si alguien la ve o la vio, contengan la información y llamen a la Policía”.
La familia solicita difundir la búsqueda para poder obtener información que permita localizar a Isabela lo antes posible.
Ante cualquier dato sobre su paradero, se recomienda comunicarse de inmediato con la Policía.