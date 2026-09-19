Milei viaja a Nueva York con Malvinas como eje y expectativa por una reunión con Trump

El Presidente partirá el lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de la ONU.

Hoy 16:31

El presidente Javier Milei viajará el lunes por la noche a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en una visita que estará marcada por el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas y por la expectativa en torno a una posible reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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El viaje se produce después de que el Gobierno profundizara durante las últimas semanas sus medidas vinculadas con la cuestión Malvinas. El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla nuevas herramientas para sancionar actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa y propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

La cuestión Malvinas tendrá también un lugar central en el mensaje que Milei prepara para la ONU. Aunque el contenido definitivo del discurso todavía estaba en elaboración, se espera que el Presidente combine el reclamo de soberanía con referencias a la economía, la política internacional y la situación geopolítica.

El antecedente inmediato es su participación en la Asamblea General de 2025, cuando reiteró el reclamo argentino por las Malvinas y pidió la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido.

La agenda del mandatario comenzará el lunes en Buenos Aires con una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, antes de su partida hacia Estados Unidos. Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

Una vez en Nueva York, el Presidente tendrá distintas actividades antes de su participación en el debate general de la Asamblea. Entre ellas se encuentra una exposición en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”, además de encuentros con empresarios y referentes del ámbito económico.

El miércoles será el turno de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Milei pronunciará el discurso central de su visita. La intervención será seguida especialmente por la posición que adopte sobre la disputa con el Reino Unido, en un momento de mayor actividad diplomática y legislativa de la Argentina sobre la cuestión Malvinas.

En las últimas semanas, el Gobierno inició además procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas, según la posición argentina, con actividades hidrocarburíferas en el área en disputa. En septiembre también presentó denuncias contra compañías relacionadas con proyectos de exploración petrolera.

En paralelo, la Casa Rosada intenta concretar una reunión bilateral entre Milei y Trump. Ambos mandatarios coincidirán en Nueva York durante la Asamblea General y también participarán de actividades protocolares, pero el Gobierno argentino busca conseguir un encuentro específico para abordar cuestiones de la relación bilateral y, particularmente, conocer el alcance del eventual respaldo estadounidense al reclamo argentino por Malvinas.

La expectativa se instaló luego de que Trump se mostrara dispuesto a involucrarse en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. La posición estadounidense sobre Malvinas volvió así a quedar en el centro de las conversaciones diplomáticas, aunque cualquier eventual mediación requeriría también la participación de Londres.

El contexto internacional agrega otro elemento a la agenda de Milei. Trump tiene previsto recibir en Nueva York a distintos mandatarios durante la semana de la Asamblea General y, según reportes recientes, también podría mantener un encuentro con el primer ministro británico, lo que colocaría a los principales protagonistas de la disputa diplomática en la misma ciudad durante esos días.

Después de sus actividades en Naciones Unidas, Milei tiene previsto participar de encuentros con empresarios y de una conferencia sobre valores occidentales, libertad económica y seguridad estratégica. Finalmente, el jueves cerrará su agenda con una exposición en The Economic Club of New York antes de emprender el regreso a la Argentina.

Así, el viaje presidencial tendrá dos focos centrales: el discurso ante la ONU, con Malvinas como uno de los principales ejes, y la posibilidad de una reunión con Trump, en un momento en que la Casa Rosada busca reforzar su estrategia diplomática frente al Reino Unido.