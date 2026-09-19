Danelik aseguró que consultó a sus abogados tras su salida de Gran Hermano: "Me dijeron una cosa y me salieron con otra"

La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a hablar sobre su polémica salida del reality y sostuvo que la producción no habría respetado lo que, según su versión, habían acordado previamente.

Hoy 17:19

Danelik volvió a referirse a su salida de Gran Hermano: Generación Dorada y aseguró que inició consultas legales luego de considerar que la producción del programa no habría cumplido con lo que habían conversado antes de su retiro de la competencia.

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La participante tucumana aclaró que sus dichos no significan que el reality estuviera armado, sino que relató una situación personal que, según afirmó, vivió durante sus últimos días dentro de la casa.

Durante una entrevista, Danelik explicó que atravesaba un momento de agotamiento y que había solicitado abandonar el programa a través del confesionario. Según contó, desde la producción le habrían pedido que permaneciera algunos días más antes de tomar una decisión definitiva.

El acuerdo que, según Danelik, no se habría cumplido

De acuerdo con el relato de la exparticipante, luego de insistir con su salida, habría recibido una propuesta para dejar la casa bajo determinadas condiciones.

Según explicó, debía esperar un momento específico de la transmisión y levantar la mano cuando Brian Sarmiento expresara su intención de abandonar el reality.

Sin embargo, Danelik sostuvo que la situación terminó desarrollándose de una manera diferente a la esperada. Según su versión, cuando finalmente salió del programa, la decisión fue presentada como una expulsión relacionada con el conflicto que había protagonizado con Campanita.

"Me dijeron una cosa y me salieron con otra", expresó durante su participación en Rumis, donde cuestionó la manera en que se comunicó su salida.

Su aclaración tras la polémica

Luego de la repercusión que generaron sus declaraciones, la tucumana realizó una aclaración en sus redes sociales y remarcó que no estaba afirmando que el reality estuviera manipulado.

"No digo que es armado, sino que cuento algo que me pasó a mí", explicó.

En ese sentido, resumió su reclamo al señalar: "Me quería ir por mi cuenta y me expulsaron".

Además, reveló que decidió buscar asesoramiento legal ante la situación: "Hablé con mis abogados", afirmó, aunque no brindó detalles sobre eventuales acciones posteriores.

La salida que generó controversia

La salida de Danelik ocurrió luego de un fuerte cruce con Campanita, uno de los momentos que mayor repercusión tuvo dentro de esta edición del reality.

Poco después, Brian Sarmiento también abandonó la casa, lo que generó nuevas especulaciones entre los seguidores del programa sobre lo ocurrido durante esos días.

Ahora, Danelik sostiene que su cuestionamiento no apunta a la existencia de un supuesto guion dentro del ciclo, sino a la diferencia entre la salida que, según ella, esperaba tener y la forma en que finalmente fue comunicada al público.