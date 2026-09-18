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EN VIVO I River va por su cuarto triunfo al hilo ante Huracán en el Monumental

El Millonario recibe al Globo este sábado desde las 19, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio buscará una nueva victoria para seguir firme en zona de playoffs.

Hoy 18:03

River atraviesa un momento de recuperación y buscará prolongarlo este sábado ante Huracán, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19 en el Monumental, con arbitraje de Facundo Tello y Fernando Echenique a cargo del VAR.

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