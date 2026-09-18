Mitre perdió ante Acassuso, el último de su zona y se complica en la Primera Nacional

El Aurinegro volvió a tropezar y fue derrotado por 2 a 0 por la fecha 30 de la segunda categoría del fútbol argentino. Quedó a un punto de zona de descenso.

Hoy 17:00

Mitre sufrió una nueva derrota en la Primera Nacional 2026. El equipo dirigido por Claudio Biaggio perdió 2-0 ante Acassuso, por la trigésima fecha de la Zona A y quedó en el puesto 13 de la tabla, con 32 puntos.

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El partido se abrió en el segundo tiempo. A los 18 minutos, Agustín Hermoso marcó el 1-0 para Acassuso, que encontró la ventaja después de un primer tiempo sin goles. El conjunto de San Isidro aprovechó sus oportunidades y logró sostener la diferencia.

A los 33 minutos de la segunda parte, Tomás Rodríguez apareció para marcar el segundo tanto y sentenciar el encuentro. Mitre intentó reaccionar con algunas modificaciones, pero no pudo descontar y terminó regresando a Santiago del Estero con las manos vacías.

El Aurinegro quedó 13° con 32 puntos, producto de seis triunfos, 14 empates y 10 derrotas. Ahora tendrá la posibilidad de recuperarse como local: el próximo domingo 27 de septiembre, desde las 16, recibirá a San Telmo, de la provincia de Buenos Aires.