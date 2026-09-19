Milei habló sobre el video de Patricia Bullrich con una canción de Lali y dijo que escuchó temas de la artista

El Presidente cuestionó la idea de “politizar el arte” luego de la polémica generada por una publicación de la senadora, quien utilizó una canción de Lali Espósito en un video difundido en redes sociales.

Hoy 17:32

El presidente Javier Milei se refirió a la polémica generada luego de que Patricia Bullrich utilizara una canción de Lali Espósito en una publicación en redes sociales y aseguró que no considera un problema que dirigentes de su espacio escuchen música de la artista.

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Según relató la periodista Marcia Frisciotti (Pochi) en Canal 13, el mandatario sostuvo que "es una tontería mayúscula politizar el arte" y reveló que, tras la controversia pública que mantuvo con la cantante, escuchó algunas de sus canciones y le gustaron.

"¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", habría expresado Milei, según el intercambio difundido.

Fuentes oficiales confirmaron el contenido de la conversación entre el Presidente y la periodista.

La publicación de Bullrich que generó repercusión

La consulta surgió luego de que Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, compartiera en su cuenta de X un video acompañado por la canción “No me importa”, de Lali Espósito.

La publicación se realizó en medio de las diferencias internas surgidas por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 relacionadas con el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

Bullrich había manifestado su sorpresa por los cambios incorporados al proyecto y aseguró que el tema no había sido tratado previamente en la mesa política del oficialismo.

"A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos", había señalado la senadora en declaraciones a Radio Rivadavia.

La disputa pública entre Milei y Lali Espósito

El enfrentamiento mediático entre Javier Milei y Lali Espósito comenzó luego de las PASO de 2023, cuando la cantante publicó en sus redes sociales la frase “Qué peligroso, qué triste” tras el resultado electoral.

En ese contexto, Milei respondió con críticas hacia la artista, una situación que continuó luego de su llegada a la Presidencia con nuevos cruces públicos.

Tiempo después, Lali lanzó la canción “Fanático”, que fue interpretada por algunos sectores como una respuesta a las críticas recibidas.

Ahora, ante la consulta por la utilización de una canción de la cantante en una publicación de una dirigente oficialista, Milei buscó quitarle relevancia política al episodio y planteó que las expresiones artísticas no deberían estar condicionadas por diferencias partidarias.