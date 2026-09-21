El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 21 de septiembre: viento, 26° y un cambio de tiempo que llega a la provincia

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día, con probabilidad de chaparrones durante la mañana. Además, se espera una jornada marcada por el viento y un descenso de temperatura respecto del domingo.

Hoy 01:54

Durante las primeras horas de este lunes, el ambiente se presentará templado en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 19°. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y continuará con similares condiciones durante el resto de la jornada.

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Con el avance de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 26° de máxima durante la tarde. En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad de entre 10% y 40% durante la mañana, mientras que hacia la tarde el porcentaje descenderá y no se esperan lluvias importantes durante el resto de la jornada.

Durante la madrugada, el viento soplará del este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. Por la mañana disminuirá su intensidad, con valores de entre 13 y 22 km/h, aunque las ráfagas podrían mantenerse entre 60 y 69 km/h.

Durante la tarde, el viento rotará hacia el sudeste y volverá a intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h. Hacia la noche continuará con intensidad similar y el cielo seguirá mayormente nublado.

El cambio de tiempo se hará más evidente durante los próximos días, con un descenso de las temperaturas previsto para el martes 22. Para esa jornada se esperan 13° de mínima y 24° de máxima, con condiciones de cielo entre mayormente nublado y parcialmente nublado.

El miércoles continuará el ambiente fresco, con una mínima de 10° y una máxima de 26°, pero luego las temperaturas volverán a subir. El jueves se esperan 14° de mínima y 32° de máxima, mientras que el viernes alcanzaría los 31°.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un lunes marcado por el viento, la nubosidad y la posibilidad de algunos chaparrones durante la mañana, antes de un nuevo ascenso térmico hacia el final de la semana.