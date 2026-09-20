Una madre denunció que destruyeron su vivienda en barrio Colón y quedó sin nada junto a sus cinco hijos

La mujer aseguró que un familiar habría provocado importantes daños en el inmueble y destruido camas, ropa y electrodomésticos. También denunció que recibió amenazas para abandonar el lugar.

Hoy 22:21

Una mujer denunció que un familiar habría destruido parte de la vivienda donde reside junto a sus cinco hijos menores de edad, provocando daños en distintos sectores del inmueble y en las pertenencias que se encontraban en el lugar. El hecho ocurrió en inmediaciones de Formosa y Lugones, en el barrio Colón de la ciudad Capital. Según relató su entorno, tras lo ocurrido la familia habría quedado prácticamente sin elementos de uso cotidiano.

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De acuerdo con lo asentado en la denuncia realizada este domingo, la mujer aseguró que fueron destruidas camas, ropa de los niños, una cocina, una heladera y otras pertenencias que estaban dentro de la vivienda. Además, según su relato, habría recibido amenazas de que iban a quemar todo si no abandonaba el lugar.

La denunciante vive junto a sus cinco hijos, de 13, 11, 8, 7 y 3 años, según consta en la documentación presentada. Sus familiares sostuvieron además que el inmueble sería propiedad de la abuela de la mujer y que existiría un conflicto familiar relacionado con la permanencia del grupo en ese lugar. Estas circunstancias deberán ser determinadas en el marco de la investigación correspondiente.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría Comunitaria N°5 y tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Alejandra Holgado, según surge de la constancia presentada. Asimismo, una cédula de notificación informa sobre una medida cautelar que dispone el “cese de todo tipo de actos de violencia física y/o psicológica” durante 120 días, bajo apercibimiento de aprehensión ante un eventual incumplimiento. La Justicia deberá ahora establecer cómo ocurrieron los hechos y las responsabilidades que pudieran corresponder.