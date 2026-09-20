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La Escuela Normal General Manuel Belgrano impulsó una jornada sobre inteligencia artificial y educación

El sábado 19 de septiembre se realizó el webinar-taller “Murales Interactivos con Inteligencia Artificial”, una propuesta de formación docente de seis horas reloj que combinó innovación pedagógica, herramientas digitales y reflexión sobre el uso de la tecnología en las aulas.

Hoy 22:02
Webinar

En el marco de las políticas de formación continua e innovación pedagógica, el Área de Desarrollo Profesional Docente de la Escuela Normal Superior “General Manuel Belgrano” llevó adelante el sábado 19 de septiembre, desde las 9 horas, el Webinar-Taller “Murales Interactivos con Inteligencia Artificial”, una propuesta de 6 horas reloj desarrollada bajo una modalidad bimodal, con instancias sincrónicas y asincrónicas.

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La jornada sincrónica estuvo a cargo de las especialistas Lic. Nancy Paola Masa y Prof. Analía Paola Aftyka, quienes guiaron una experiencia de aprendizaje basada en la utilización de distintas herramientas digitales y de Inteligencia Artificial, con actividades orientadas al juego, la creatividad, la reflexión crítica y la construcción colectiva.

Acompañamiento e inauguración institucional

El encuentro contó con el respaldo institucional del Consejo General de Educación y del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco de las resoluciones RESOL-2026-101-E-GDESDE-DGPL#ME, emitida por la Dirección General de Planeamiento de la Educación, y RESOL-2026-1693-E-GDESDE-ME, correspondiente al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Durante las palabras de apertura, la Rectora de la institución, Dra. Silvia Rodríguez, destacó el valor de la formación continua y remarcó la importancia de la planificación político-pedagógica para consolidar una educación con soberanía, calidad e inclusión en el territorio.

Tecnología, pensamiento crítico y protagonismo docente

Bajo el concepto de Soberanía Tecnológica Escolar, la capacitación propuso reflexionar sobre el papel que ocupan las tecnologías en las aulas actuales y sobre la necesidad de acompañar a los estudiantes en un proceso que vaya más allá del consumo de herramientas digitales.

A partir del marco normativo nacional, integrado por la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Res. CFE N° 343/18, vinculada con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica, y la Res. CFE N° 330/17, correspondiente a los Marcos de Organización de los Aprendizajes, se planteó un recorrido basado en las etapas de “Consumir, Comprender, Cuestionar, Crear y Decidir con Autonomía”.

Una propuesta basada en la interacción

Uno de los ejes centrales del webinar-taller fue la participación activa de los docentes a través de distintas actividades prácticas.

La jornada comenzó con propuestas de gamificación y creatividad, mediante desafíos visuales como “Adivina, adivinador” y “Quick, Draw!”, que permitieron generar una dinámica participativa desde el inicio.

Posteriormente, se desarrolló un taller de insignias e Inteligencia Artificial, en el que los participantes trabajaron con herramientas de IA generativa como Leonardo AI, Nano Banana y Craiyon. A través de la creación de recursos visuales sin texto y del uso de ingeniería de prompts, los docentes experimentaron nuevas posibilidades para incorporar estas tecnologías a sus propuestas educativas.

Otro de los momentos de la capacitación estuvo vinculado con la votación y el diálogo en vivo, utilizando plataformas como Wooclap y Genially. Allí se compartieron experiencias áulicas y reflexiones colectivas sobre el uso de la tecnología y su incorporación desde una mirada pedagógica.

También se abordó la evaluación como parte del aprendizaje, mediante matrices, rúbricas analíticas e Indicadores de Progresión del Aprendizaje (IPA), con el objetivo de fortalecer procesos de evaluación basados en la transparencia y la justicia curricular.

La instancia asincrónica completa el trayecto

El trayecto formativo continúa con una fase asincrónica, en la que los docentes deberán compartir sus producciones, “ideas poderosas” y compromisos de cambio pedagógico a través de un muro digital colaborativo en Padlet.

De esta manera, la propuesta completa las 6 horas reloj acreditables y permite trasladar las experiencias desarrolladas durante la jornada sincrónica a nuevas producciones y propuestas pedagógicas.

El encuentro constituyó así un espacio de formación e intercambio en torno a la Inteligencia Artificial, la innovación educativa y el uso responsable de las tecnologías, con el objetivo de fortalecer las herramientas de docentes y estudiantes y promover una educación centrada en el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo.

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