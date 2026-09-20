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Cristian Mazzón se hará cargo interinamente del plantel de Mitre tras la salida de Biaggio

Mientras la dirigencia aurinegra avanza en la búsqueda de un nuevo entrenador, Mazzón conducirá la práctica de este lunes por la tarde junto al cuerpo técnico del club.

Hoy 22:40

Tras la salida de Claudio Biaggio, Mitre comenzará una nueva etapa de manera provisoria mientras la dirigencia trabaja en la elección del próximo entrenador.

En ese contexto, Cristian Mazzón se hará cargo interinamente del plantel profesional junto al cuerpo técnico del club.

Mazzón estará al frente del entrenamiento previsto para este lunes por la tarde, iniciando los trabajos mientras continúan las gestiones para definir al reemplazante definitivo de Biaggio.

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