Aranda comenzó una nueva etapa de su recuperación: cuándo podría volver a jugar en Boca

El juvenil de 19 años ya realiza trabajos livianos en el gimnasio, luego de la operación de peroné a la que fue sometido a finales de agosto. Las imágenes fueron publicadas por el doctor Batista, quien lo intervino de manera quirúrgica.

Hoy 10:18

Tomás Aranda dio un nuevo paso en su recuperación tras la lesión que sufrió a fines de agosto. El juvenil de Boca comenzó a realizar trabajos livianos en el predio que el club tiene en Ezeiza, como parte de la rehabilitación posterior a la operación en su pierna derecha.

Las imágenes fueron publicadas por el médico Jorge Batista, quien intervino quirúrgicamente al futbolista el pasado 27 de agosto, un día después de que se produjera la lesión.

En el video se observa a Aranda realizando ejercicios con conos y posteriormente trabajando en bicicleta fija. Se trata de una nueva etapa dentro de una recuperación que, en principio, demandaría alrededor de tres meses.

Cuándo podría volver

El juvenil de 19 años sufrió una fractura de peroné en la zona de unión con la tibia durante un entrenamiento. La lesión se produjo cuando realizó un cambio de dirección y su botín derecho quedó clavado en el césped.

Si bien existe optimismo para que pueda cumplir con los plazos inicialmente previstos, los tiempos de recuperación podrían extenderse 30 o 60 días adicionales, dependiendo de la evolución del jugador.

Por eso, en Boca apuntan a que Aranda pueda comenzar la próxima pretemporada junto al resto del plantel, aunque su regreso a la competencia dependerá de cómo avance la rehabilitación.

La lesión llegó en su mejor momento

La lesión interrumpió el mejor momento de la carrera del juvenil, que había aparecido en Primera durante enero sin haber realizado la pretemporada.

Con el correr de los meses, Aranda se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico y Rodolfo Arruabarrena incluso le entregó la camiseta número 10 y la responsabilidad de convertirse en uno de los principales generadores de juego del equipo.

Ahora, el objetivo es completar la recuperación y volver a estar a disposición del Xeneize.