El Gobierno prepara su discurso ante un posible aumento de la pobreza: qué datos pondrá en juego

El INDEC difundirá el jueves 24 de septiembre el dato de pobreza del primer semestre de 2026.

Hoy 10:19

El Gobierno se prepara para afrontar la publicación del nuevo dato de pobreza, que el INDEC dará a conocer el próximo jueves 24 de septiembre. La medición corresponderá al primer semestre de 2026 y las estimaciones privadas anticipan un posible aumento respecto del último registro oficial.

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La eventual suba adquiere relevancia para la administración de Javier Milei, debido a que la reducción de la pobreza fue uno de los indicadores utilizados por el oficialismo para respaldar los resultados de su programa económico.

El último dato oficial disponible corresponde al segundo semestre de 2025, cuando el INDEC informó que el 28,2% de las personas se encontraba en situación de pobreza y el 6,3% era indigente, sobre los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. En el primer semestre de 2025, la pobreza había alcanzado el 31,6%, mientras que en el primer semestre de 2024 había llegado al 52,9%.

Para el primer semestre de 2026 todavía no existe un resultado oficial. Sin embargo, distintas mediciones privadas anticipan un escenario diferente. El nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó la pobreza en torno al 31,3%, mientras que otras estimaciones la sitúan en un rango cercano al 30%-32%. Estas cifras son proyecciones y no reemplazan la medición oficial del INDEC.

Algunas estimaciones privadas calculan además que alrededor de 1,5 a 1,7 millones de personas podrían haber vuelto a quedar por debajo de la línea de pobreza durante los primeros seis meses del año. El número definitivo dependerá de los ingresos registrados por la EPH y de su comparación con el valor de la Canasta Básica Total, por lo que esas proyecciones no pueden considerarse todavía como el resultado oficial.

En este escenario, el Gobierno busca sostener una estrategia discursiva basada en analizar cada indicador económico por separado. La inflación, la actividad, el consumo, los salarios y el empleo son algunos de los datos que el oficialismo puede utilizar para explicar la evolución de la economía sin que un eventual deterioro de la pobreza sea presentado, por sí solo, como una evaluación integral del programa.

Esa discusión se dará además sobre una economía que muestra señales contrapuestas. El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual, mientras que el PIB del segundo trimestre de 2026 registró una caída del 0,6% frente al trimestre anterior, aunque acumuló un crecimiento del 2% respecto del mismo período de 2025. La desocupación, en tanto, se ubicó en 7,9% durante el segundo trimestre.

El punto de comparación también será parte de la discusión política. Incluso si el nuevo indicador muestra un incremento frente al segundo semestre de 2025, continuaría por debajo del máximo registrado durante el primer semestre de 2024, cuando la pobreza alcanzó al 52,9% de las personas.

La evolución de la pobreza se determina a partir de la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de la Canasta Básica Total. Por eso, una desaceleración de la inflación no implica automáticamente una reducción del indicador si los ingresos de los hogares no acompañan la evolución de la canasta.

En el oficialismo también esperan que la continuidad de la desaceleración inflacionaria y una eventual recuperación de la actividad y del consumo contribuyan a mejorar los ingresos reales durante los próximos meses. Se trata, en este caso, de expectativas sobre la evolución futura de la economía y no de resultados consolidados.

La Casa Rosada llegará así al jueves con distintos argumentos para afrontar el nuevo informe. El dato oficial del INDEC será el que determine si la tendencia descendente de la pobreza registrada durante 2024 y 2025 tuvo continuidad durante el primer semestre de 2026 o si, como anticipan las estimaciones privadas, el indicador volvió a subir.