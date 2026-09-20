Un pescador terminó internado tras arrojarse al Río Dulce para escapar de un ataque “piraña”

El joven, de 27 años, sufrió graves traumatismos en la cabeza, el tórax y el abdomen. Investigan un presunto ataque de una patota de unas 20 personas en inmediaciones del Puente Nuevo.

Hoy 10:38

Un joven pescador de 27 años permanece internado en el Hospital Regional de Santiago del Estero luego de sufrir graves lesiones durante un episodio que es investigado como un presunto ataque de una patota ocurrido en inmediaciones del Puente Nuevo, sobre la autopista Juan D. Perón.

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De acuerdo con las primeras actuaciones policiales y la investigación encabezada por el fiscal Hugo Herrera, el joven, domiciliado en La Banda, había concurrido junto a un grupo de amigos a la zona del Río Dulce con el objetivo de pescar.

Según la denuncia y los datos reunidos hasta el momento, los pescadores se encontraban en el lugar durante la noche cuando habrían sido sorprendidos por un numeroso grupo de aproximadamente 20 hombres y mujeres. Siempre de acuerdo con la investigación, algunos de ellos presuntamente llevaban gomeras, palos y piedras y se habría iniciado un ataque contra quienes se encontraban pescando.

En medio de la situación, el joven habría intentado alejarse del lugar y descendió hacia la zona de la colectora ubicada junto al Río Dulce. Sin embargo, los agresores presuntamente continuaron siguiéndolo hasta la costa.

Ante la persecución, el joven habría tomado una decisión desesperada para intentar ponerse a salvo: se arrojó a las aguas del Río Dulce.

Luego del episodio, la familia tomó conocimiento de lo ocurrido a través de uno de los amigos del joven, quien se presentó en el domicilio y relató que el grupo había sido atacado mientras pescaba en inmediaciones del puente. Durante varias horas hubo incertidumbre sobre su paradero, hasta que al día siguiente sus familiares fueron informados de que había sido trasladado e internado en el Hospital Regional.

El joven ingresó al Shock Room, donde los profesionales constataron un politraumatismo con lesiones en cráneo, tórax y abdomen. Su evolución será clave para determinar cómo continuará la investigación.

Mientras tanto, la Fiscalía aguarda que su estado de salud permita tomarle declaración y conocer de manera directa su versión sobre lo ocurrido durante la persecución.

En paralelo, efectivos policiales trabajan para identificar a las personas que habrían participado del episodio y reconstruir la secuencia registrada durante la noche en inmediaciones del Puente Nuevo.