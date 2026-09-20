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Felipe Fort sorprendió al mostrar por primera vez su faceta como cantante

El hijo de Ricardo Fort compartió un video en sus redes donde se lo ve tocando la guitarra y cantando frente a cámara. Contó que recién está dando sus primeros pasos y pidió consejos a sus seguidores.

Hoy 10:39

Felipe Fort sorprendió a sus seguidores al compartir una faceta artística que hasta ahora había mantenido en un segundo plano. El joven de 22 años publicó un video en sus redes sociales en el que se lo puede ver tocando una guitarra acústica y cantando frente a cámara.

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Antes de comenzar a interpretar la canción, Felipe explicó que se trata de una de sus primeras experiencias mostrando públicamente su voz y reconoció que todavía se encuentra aprendiendo. “Primera vez cantando en cámara, todavía me cuesta pero quiero mejorar. ¿Alguna recomendación, gente?”, escribió junto a la publicación.

En las imágenes, el hijo de Ricardo Fort aparece con la guitarra mientras interpreta una canción de tono romántico que, según se desprende de la publicación, sería de su propia autoría. Entre los versos que cantó se escucha: “Tus manos recorren mi cuerpo con todo el fervor... Mi vida no sería lo mismo sin tu calor”.

La publicación generó sorpresa entre sus seguidores, ya que hasta el momento Felipe no había mostrado con tanta claridad su costado musical. Varios usuarios aprovecharon el posteo para alentarlo a continuar con esta nueva faceta y compartir más interpretaciones.

“Es por ahí”, fue uno de los comentarios que recibió el joven, en medio de los mensajes de apoyo. Felipe, por su parte, dejó en claro que recién está comenzando en la música y que busca seguir mejorando mientras se anima a mostrar cada vez más esta faceta artística.

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