La Municipalidad recuerda los días y horarios de clases gratuitas de gimnasia para vecinos en los Caps y centros de jubilados

La iniciativa busca facilitar el acceso al ejercicio y cuenta con múltiples espacios distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con días y horarios variados.

Hoy 01:05

El Área de Deportes de la Municipalidad de la Capital recordó los días y horarios donde se dictan las clases gratuitas de gimnasia para vecinos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y centros de jubilados con el objetivo de promover la actividad física y los hábitos saludables.

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Los días lunes, miércoles y viernes en el CIC Campo Contreras se llevan a cabo de 16.30 a 18; en el Parque Sur de lunes a viernes de 7.30 a 13 y en el Caps Los Flores los miércoles y viernes de 15 a 17.

Mientras que, en el Centro de Jubilados Carmen Palumbo se dictan los martes y jueves de 9 a 11; en el Centro de Jubilados Jorge Newbery los días lunes de 9 a 10.30; en el Caps Borges los miércoles de 9 a 11; en el Caps Virgen del Rosario martes y jueves de 18 a 19.30 y en el Caps Los Lagos se dictan los lunes y miércoles de 8 a 10.

En tanto, en el Caps Armando Archetti se realizan los martes y jueves de 9 a 11; en el Club de los Abuelos Santiago del Estero los lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 10.30; en el Club de los Abuelos Santiago del Estero los días lunes y jueves de 15 a 17 y en el Caps Los Flores los martes y jueves de 8 a 10.30.

En el Centro de Jubilados Judiciales se llevan adelante los martes y jueves de 10.30 a 12.30; en el Centro de Jubilados Recreación y Turismo martes y jueves de 9 a 10.30; en el Centro de Jubilados San Martín los miércoles y viernes de 17 a 18.30 y en el Centro de Jubilados Agrupación Santiagueña martes de 9 a 11 y viernes de 17 a 18.30.

Asimismo, en el Centro de Jubilados Cenajdi los días jueves de 9.30 a 11.30; en el Centro de Jubilados barrio Mosconi las clases se dan los lunes y miércoles de 8.30 a 10; en el Centro de Jubilados Centro Empleados de Comercio lunes de 17 a 18.30; en el Centro de Jubilados ATE los miércoles de 8.30 a 10.30; en el Centro Jubilados ATE los días jueves de 17 a 18.30; en el Nodo Parque del Río I miércoles de 10 a 12 y lunes de 8 a 10; en el Centro de Jubilados Cabildo los lunes y miércoles de 8 a 10 y en el Centro Jubilados Héroes de Malvinas lunes y jueves de 17 a 19.