Detención de profesor de folclore en Tucumán por acusaciones de abuso sexual

Un profesor de folclore de Tucumán fue detenido por la Justicia por un caso de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

Hoy 01:13

En Tucumán, un profesor de folclore de 36 años ha sido detenido por la Justicia en el marco de una investigación relacionada con un presunto caso de abuso sexual simple en perjuicio de una menor. Este procedimiento se llevó a cabo tras la solicitud del Juez de Control y Garantías del Centro Judicial de Termas de Río Hondo, quien requirió un exhorto para realizar un allanamiento en un domicilio específico.

El allanamiento tuvo lugar en Gobernador Piedrabuena, un departamento del Burruyacú, en la provincia de Tucumán. La orden judicial no solo contemplaba la detención del sospechoso, sino también el secuestro de elementos que pudieran ser relevantes para la investigación. Esta acción fue autorizada previamente por el juez subrogante del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, el Dr. Rodolfo Sebastián Norniella Parache.

El profesor, cuyo nombre no se ha divulgado por razones legales, se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial acompañado por su abogado defensor. Una vez en la comisaría, fue notificado oficialmente de su detención y comunicado en el contexto de la causa que investiga el fiscal asignado al caso. Esta presentación fue considerada un paso importante en el desarrollo de la investigación.

Además de la detención, se procedió al secuestro de un teléfono celular perteneciente al profesor, el cual será sometido a análisis forense para determinar si contiene información pertinente a la investigación. Los investigadores esperan que los datos extraídos del dispositivo puedan aportar nueva luz sobre el caso.

La investigación sigue su curso con la implementación de diversas medidas ordenadas por la Justicia, que buscan establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder al detenido. Dada la naturaleza delicada de la causa, que involucra a una menor de edad, no se han hecho públicos detalles que permitan identificar a la víctima.

Es fundamental que en casos como este se respete el derecho a la privacidad de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores. Las acciones judiciales en curso buscan salvaguardar tanto la integridad de la menor como la transparencia del proceso legal. La comunidad está atenta a los avances en este caso, que ha suscitado un gran interés y preocupación en la región.

Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los derechos de los menores y la pronta justicia en casos de abuso. El desarrollo de este caso será un indicador clave de la efectividad de las instituciones judiciales en la lucha contra este tipo de delitos en Argentina.