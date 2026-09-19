Detuvieron a un hombre acusado de amenazas calificadas en el barrio General Paz

El procedimiento se realizó este sábado por la mañana en una vivienda del complejo habitacional. El acusado fue encontrado dormido en una estructura precaria y, debido a las lesiones que presentaba, debió recibir asistencia médica antes de quedar alojado en sede policial.

Hoy 23:19

Un hombre de 34 años fue detenido este sábado en el barrio General Paz, en el marco de una causa caratulada como amenazas calificadas, luego de un procedimiento realizado por orden judicial.

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El operativo se desplegó alrededor de las 8 de la mañana en un inmueble del complejo habitacional. Al llegar, las comisiones ingresaron por el acceso principal, que se encontraba abierto, y se dirigieron hacia la parte posterior de la vivienda. Allí localizaron al acusado dentro de un habitáculo precario de aproximadamente dos metros por dos, construido con madera y plásticos negros.

Según la información policial, el hombre se encontraba dormido, presentaba lesiones visibles en su cuerpo y estaba bajo los efectos de sustancias prohibidas. Tras notificarle que quedaba detenido por disposición judicial, se realizó una inspección del recinto en busca de un arma de fuego y un machete que estarían vinculados con la causa. La búsqueda arrojó resultado negativo.

Debido al estado de salud que presentaba, el acusado fue trasladado en primera instancia al Hospital Neumonológico para recibir curaciones. Posteriormente fue examinado por el médico de Policía y, una vez estabilizado, quedó alojado en una celda de la Comisaría Comunitaria N° 59, a disposición de la Justicia para continuar con los trámites correspondientes.