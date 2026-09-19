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La Banda celebró su aniversario con una jornada especial en la Plaza Belgrano

Diario Panorama estuvo presente para acompañar la propuesta organizada por Amor a La Banda, que reunió a vecinos e instituciones en una jornada de encuentro y celebración comunitaria.

Hoy 23:00

La ciudad de La Banda celebró su aniversario con una jornada especial que tuvo como escenario principal la Plaza Belgrano, donde vecinos se reunieron para compartir distintas actividades y homenajear la historia de la ciudad.

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La propuesta fue impulsada por Amor a La Banda y contó con la participación de vecinos, referentes de la comunidad y distintas instituciones que se sumaron a la celebración.

Durante la jornada se desarrollaron actividades protocolares y propuestas para el público, entre ellas el izamiento de la Bandera Nacional, el encendido de la llama votiva, un desayuno comunitario y distintas presentaciones artísticas.

En ese marco, Diario Panorama estuvo presente en la Plaza Belgrano y realizó un vivo a través de TikTok, compartiendo parte de lo vivido durante la celebración y acercando a sus lectores el desarrollo de los festejos.

Las actividades continuarán hoy y mañana, en una agenda organizada por vecinos de La Banda para extender la celebración y acompañar el aniversario de la ciudad. La organización de estas propuestas está a cargo de Fabián Carott.

Los festejos buscan reunir a la comunidad y mantener vivo el espíritu de una fecha que forma parte de la identidad de La Banda, con actividades pensadas para compartir entre vecinos y familias.

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