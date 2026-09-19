Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand y llevó tranquilidad: “Se termina de recuperar”

La conductora volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha y antes de comenzar el programa se refirió al estado de su abuela, quien permanece internada desde el viernes en el Sanatorio Mater Dei.

Hoy 22:06

Juana Viale volvió a ponerse al frente este sábado de La noche de Mirtha y, antes de comenzar el programa, habló brevemente sobre el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La conductora se refirió a la situación de la histórica figura de la televisión y buscó llevar tranquilidad a quienes siguen de cerca su evolución. “Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, expresó Juana Viale al inicio del programa.

La nieta de Mirtha Legrand había visitado además a la conductora en el sanatorio durante la noche del viernes, luego de finalizar las grabaciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, que serán emitidos este fin de semana por eltrece.

La presencia de Juana en el centro de salud quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde se la observa ingresando al Sanatorio Mater Dei para acompañar a su abuela.

Según el último parte médico, Mirtha Legrand permanece internada por un “cuadro compatible con neumopatía”. El término hace referencia de manera general a enfermedades que afectan a los pulmones y, por sí solo, no identifica una patología específica.

Mientras continúa bajo atención médica, la familia de Mirtha mantiene el seguimiento de su evolución. El próximo parte médico oficial está previsto para el lunes, de no mediar cambios.