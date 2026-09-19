“Felicitaciones para toda la familia”: el posteo de Chiqui Tapia en su visita a Santiago del Estero

El presidente de la AFA compartió un mensaje en sus redes durante su estadía en Santiago del Estero, donde cumple actividades junto a Pablo Toviggino en la previa de la Supercopa Internacional.

Hoy 22:49

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se encuentra en Santiago del Estero, donde desarrolla distintas actividades durante su estadía en la provincia.

En medio de su visita, el titular de la AFA realizó una publicación en sus redes sociales en las que expresó: “Felicitaciones para toda la familia”.

El dirigente se encuentra acompañado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, con quien participa de diferentes actividades en la provincia.

La presencia de ambos dirigentes se da en la previa de un acontecimiento importante para el fútbol argentino. El Estadio Único Madre de Ciudades será escenario de la Supercopa Internacional el próximo sábado 26 desde las 16, donde Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán por el título.

El partido volverá a poner a Santiago del Estero en el centro de la escena del fútbol argentino y al estadio Madre de Ciudades como sede de una definición nacional.