Atenas superó a Quimsa y se quedó con el Cuadrangular Aniversario de Frías

El conjunto cordobés se impuso por 81 a 73 ante la Fusión en la final disputada este sábado en el Estadio Cubierto Ciudad de Frías. Daniel Laster y Facundo Vázquez fueron los máximos anotadores del campeón.

Hoy 23:55

Atenas de Córdoba se quedó con el Cuadrangular Aniversario de Frías al vencer a Quimsa por 81 a 73 en la final disputada este sábado en el Estadio Cubierto Ciudad de Frías. El certamen formó parte de los festejos por el 152° aniversario de la ciudad y sirvió como preparación para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional.

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El comienzo del juego tuvo a ambos equipos imprecisos, aunque los triples de Facundo Vázquez y Tomás Cavallero permitieron que Atenas sacara una ventaja de 23 a 13. Quimsa reaccionó con aportes de Nicolás Copello y Matías Solanas, además de un desequilibrante Facundo Rutenberg, para llegar al entretiempo abajo por apenas 41 a 39.

En el tercer cuarto el desarrollo fue parejo y el marcador se mantuvo ajustado. Para el conjunto cordobés apareció Gonzalo Bressan cerca del aro, acompañado nuevamente por Vázquez, mientras que del otro lado Copello y Francisco Conrradi sostuvieron a la Fusión. Al último descanso, Atenas llegó arriba 59 a 56.

En el cierre, los triples de Juan Pablo Arengo y Adonys Henríquez fueron importantes para que el equipo dirigido por Leonardo Gutiérrez mantuviera la ventaja. Quimsa intentó reaccionar con Tyren Johnson y Tayavek Gallizzi, pero Atenas terminó de cerrar el encuentro con libres de Franco Balbi y Arengo para imponerse 81 a 73.

En el conjunto vencedor sobresalieron Daniel Laster y Facundo Vázquez, ambos con 15 puntos. Para los santiagueños, Nicolás Copello fue el máximo anotador con 17 unidades, mientras que Tyren Johnson aportó 12.

Con este encuentro, Quimsa completó su participación en el cuadrangular que compartió con Olímpico de La Banda, Atenas e Independiente de Oliva, dentro de su puesta a punto para la nueva temporada.

La preparación de la Fusión continuará en Bell Ville, donde enfrentará a Instituto el miércoles 23 de septiembre y volverá a medirse con Atenas el jueves 24, en sus últimos amistosos antes del inicio de la competencia oficial.