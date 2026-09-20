Tragedia en la Ruta Provincial N° 3: murió un ciclista tras chocar con un auto y el conductor quedó aprehendido

El hecho ocurrió en el paraje Las Juntas, en el departamento Guasayán, donde la víctima fue identificada como Javier Alejandro Coronel, de 40 años. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro.

Hoy 00:25

El siniestro se registró este sábado alrededor de las 16 sobre la Ruta Provincial N° 3, a la altura del kilómetro 24, en el paraje Las Juntas, departamento Guasayán. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Citroën Basalt colisionó con una bicicleta y el ciclista perdió la vida en el lugar.

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De acuerdo con lo manifestado por los ocupantes del automóvil, el vehículo circulaba en sentido sur-norte desde la provincia de San Luis hacia Termas de Río Hondo. Al llegar al paraje Las Juntas, observaron al ciclista desplazándose en el mismo sentido y, al alcanzar una lomada, este habría realizado una maniobra que derivó en la colisión, tras la cual fue desplazado hacia la banquina derecha, en el sector este.

A las 16.30, una ambulancia llegó hasta el lugar y el personal sanitario constató que el ciclista no presentaba signos vitales. Posteriormente, la víctima fue identificada como Javier Alejandro Coronel, de 40 años. La bicicleta involucrada era de color verde y de marca no visible, mientras que en el automóvil viajaban el conductor, de 78 años, y una mujer de 88.

Por disposición de la Justicia, el cuerpo de Coronel fue trasladado a la Morgue Judicial de Santiago del Estero para la correspondiente autopsia. En el lugar también trabajó Criminalística, que realizó las pericias de rigor. El conductor del automóvil quedó aprehendido y ambos rodados fueron secuestrados. Además, el fiscal de turno, Dr. Alfonso Arce, dispuso la realización de un control de alcoholemia en sangre y las demás medidas necesarias para establecer cómo ocurrió el siniestro.