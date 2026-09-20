Gabriel Deck volvió a gritar campeón: “Tortu” conquistó la Supercopa de la Euroliga con el Real Madrid

El santiagueño integró el quinteto inicial y fue importante en el triunfo por 93-89 ante Olympiacos en Abu Dabi. El conjunto español conquistó la primera edición de dicha competencia.

Hoy 01:27

Gabriel “Tortuga” Deck volvió a levantar un trofeo con el Real Madrid. El santiagueño se consagró campeón este sábado tras la victoria del conjunto español por 93 a 89 sobre Olympiacos, en la final de la primera edición de la Supercopa de la Euroliga, disputada en el Etihad Arena de Abu Dabi.

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El ala santiagueño fue titular y tuvo una participación importante en un partido que se mantuvo parejo durante buena parte de la noche. Olympiacos llegó a ponerse arriba por primera vez en el tercer cuarto, pero allí apareció Deck, que convirtió dos triples consecutivos para que el Real Madrid recuperara la ventaja.

Deck terminó con 8 puntos, producto de 1 de 2 en dobles y 2 de 4 en triples. Además, consiguió 7 rebotes y 2 asistencias en 18 minutos de juego, en una actuación que aportó especialmente en el juego interior y en los momentos de reacción del equipo español.

El partido comenzó con el Madrid al frente y llegó al entretiempo con ventaja de 47-43. Tras el descanso, Olympiacos dio vuelta el marcador y llegó a sacar cinco puntos de diferencia, pero el conjunto dirigido por Pedro Martínez reaccionó y cerró el tercer cuarto arriba 75-72.

En el tramo final, el equipo español logró recuperar una ventaja de diez puntos, aunque el conjunto griego volvió a acercarse. A falta de un minuto, un triple de Evan Fournier dejó el marcador 89-91 y abrió un cierre apretado. En los segundos finales, Andrés Feliz apareció para convertir y asegurar el triunfo por 93-89. Edy Tavares, además, fue elegido MVP del torneo.

Del otro lado también hubo presencia argentina. Facundo Campazzo, también titular, aportó 7 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes en 26 minutos. El base cordobés habló después de la consagración y destacó el valor del primer título oficial de la temporada: “Todos los títulos se festejan. Este es el primer título oficial de la temporada así que hay que darle valor y honrarlo”.

Para Deck, el campeonato significa sumar otro título a su extensa trayectoria con el Real Madrid y volver a celebrar en el máximo nivel europeo. El equipo español había llegado a la final después de vencer 98-95 al Dubai Basketball en semifinales y completó el torneo con el trofeo de la primera edición de la Supercopa de la Euroliga.