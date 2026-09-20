Un policía ebrio casi atropella a madre e hija en Jujuy

Un incidente alarmante tuvo lugar en San Salvador de Jujuy, donde un efectivo policial ebrio estuvo a punto de atropellar a una madre y su hija, generando reacciones de preocupación entre los vecinos.

Hoy 02:19

En San Salvador de Jujuy, un grave incidente se produjo cuando un efectivo de la policía, al parecer bajo los efectos del alcohol, estuvo a punto de atropellar a una madre y su pequeña hija. Este suceso, que ocurrió el pasado 17 de septiembre alrededor de las 18:30, ha generado una fuerte preocupación en la comunidad local.

Los testigos relatan que el conductor, un hombre al volante de un automóvil rojo, realizó una maniobra imprudente en la colectora del barrio Coronel Arias, poniendo en riesgo la vida de las dos víctimas, quienes se dirigían a la escuela. Este tipo de comportamiento es inaceptable, especialmente por parte de un efectivo policial que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las imágenes del incidente fueron grabadas por varios transeúntes que se encontraban en el lugar y se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, lo que ha amplificado la indignación de la comunidad. Los ciudadanos han expresado su preocupación no solo por la maniobra imprudente del conductor, sino también por la posible falta de acción de sus colegas.

Tras el incidente, varios vehículos policiales llegaron a la escena, pero los testigos han cuestionado fuertemente el procedimiento realizado por los otros efectivos presentes. Según los relatos, el conductor fue retirado de la escena con rapidez, y no se habrían registrado los datos ni las declaraciones de las personas que presenciaron el peligroso momento. Esta falta de protocolo ha generado un clima de desconfianza.

Los vecinos expresan su necesidad de que las autoridades pertinentes realicen una investigación exhaustiva sobre el comportamiento del efectivo y sobre si se llevó a cabo un test de alcoholemia. La seguridad en las calles es un tema de suma importancia, y la comunidad exige respuestas concretas.

La situación ha puesto de manifiesto la importancia de mantener un control adecuado sobre los efectivos policiales, especialmente en lo que respecta al consumo de alcohol y su responsabilidad en la protección de la ciudadanía. La comunidad de San Salvador de Jujuy espera que este incidente no quede impune y que se tomen las medidas adecuadas para evitar futuros episodios de riesgo.