Operativo policial en Salta identifica a 52 personas y registra infracciones

La Policía de Salta realizó un operativo de protección ciudadana en barrio Aerolíneas, identificando a 52 personas y registrando 36 infracciones a la Ley Contravencional.

Hoy 01:34

La Policía de Salta llevó a cabo un importante Operativo de Protección Ciudadana Integral en el barrio Aerolíneas, destacando la necesidad de reforzar la seguridad en esta área. Este operativo se realizó en puntos estratégicos, donde se identificaron a 52 personas y se registraron 36 infracciones por violaciones a la Ley Contravencional. La intervención fue coordinada por la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), asegurando un proceso adecuado de identificación y control.

El operativo tuvo lugar en las inmediaciones de las avenidas Bélgica y Paraguay, así como en zonas aledañas, donde los efectivos policiales realizaron un exhaustivo control de los vehículos. En total, se controlaron 23 vehículos durante la jornada, lo que refleja el compromiso de la policía para mantener el orden y la seguridad en la comunidad.

Además de las identificaciones y los controles vehiculares, se llevaron a cabo entrevistas puerta a puerta con los vecinos de la zona. Este enfoque busca fomentar una comunicación efectiva entre la policía y la comunidad, permitiendo a los ciudadanos expresar sus inquietudes y sugerencias relacionadas con la seguridad en el barrio.

La Policía de Salta, a través de su Centro de Coordinación Operativa, planifica diariamente los diferentes puntos de intervención para los operativos de protección ciudadana en toda la provincia. El objetivo es reforzar la cobertura de seguridad en los distintos Distritos de Prevención mediante patrullajes preventivos, controles viales y actividades de acercamiento comunitario.

La participación de efectivos de Unidades Especiales y Dependencias del Distrito de Prevención 1 fue fundamental en la ejecución del operativo. Esto no solo demuestra la capacidad operativa de la policía, sino también su compromiso con la seguridad pública y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Estas acciones se inscriben dentro de un trabajo integral y continuo que busca fortalecer la presencia policial en las calles y promover espacios públicos más seguros y ordenados para todos. La intervención en el barrio Aerolíneas es un claro ejemplo de cómo la policía trabaja proactivamente para prevenir delitos y asegurar la tranquilidad de la comunidad.