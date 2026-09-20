La Municipalidad continúa con los trabajos de mantenimiento de calles con material de hormigón y concreto asfaltico

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital sigue con las tareas de mantenimiento y recuperación de calzadas deterioradas en distintos barrios de la ciudad, mediante la restitución de hormigón y aplicaciones de concreto asfáltico.

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La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital continua con su programa de mantenimiento de calles con la restitución de hormigón en calzadas deterioradas y otros con bacheos con aplicaciones de concreto asfáltico en distintos barrios.

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En esa tarea, llevó a cabo el reemplazo de hormigón en calles Ing. Contreras y Ernesto Che Guevara del barrio Siglo XX; en Avenida colectora Leopoldo Lugones y León Martinetti del Siglo XXI; en calles Los Juríes y Departamento Loreto y en Suncho Corral y Los Juríes en el barrio Néstor Kirchner.

También sobre calle Nuestra Señora del Carmen entre Pasaje 443 y Güemes en el barrio Bruno Volta; en calle 190 entre Güemes y Rivadavia en el barrio Juan Felipe Ibarra; sobre Chacabuco y La Plata en el Alberdi y en calle 223 entre Nuestra Señora del Carmen y Avenida del Libertador del barrio Mosconi.

Mientras que el mantenimiento de calzada con concreto asfáltico se realizó sobre Av. Roca entre Avellaneda y Jujuy, en Av. Libertad y Leopoldo Lugones, sobre Calle Francisca Yacques entre 3 de Febrero y Av. Alsina, en Av. Alvear entre Hipólito Irigoyen y Av. Belgrano y en el cruce de calles Domingo Palacio y Manuel Alcorta.

Igual labor, se ejecutó sobre calle 2 entre 501 y 502 en el barrio Los Telefónicos, en calle Mariquita Sánchez de Thompson y Costanera sur y sobre calle Pública en el barrio Parque del Río.

Además se llevó a cabo en el barrio Cabildo en calle Latapié entre Clementina Quenel y 24 de Septiembre.