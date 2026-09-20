La Municipalidad continúa con los trabajos de mantenimiento de calles con material de hormigón y concreto asfaltico

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital sigue con las tareas de mantenimiento y recuperación de calzadas deterioradas en distintos barrios de la ciudad, mediante la restitución de hormigón y aplicaciones de concreto asfáltico.
La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital continua con su programa de mantenimiento de calles con la restitución de hormigón en calzadas deterioradas y otros con bacheos con aplicaciones de concreto asfáltico en distintos barrios.
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En esa tarea, llevó a cabo el reemplazo de hormigón en calles Ing. Contreras y Ernesto Che Guevara del barrio Siglo XX; en Avenida colectora Leopoldo Lugones y León Martinetti del Siglo XXI; en calles Los Juríes y Departamento Loreto y en Suncho Corral y Los Juríes en el barrio Néstor Kirchner.
También sobre calle Nuestra Señora del Carmen entre Pasaje 443 y Güemes en el barrio Bruno Volta; en calle 190 entre Güemes y Rivadavia en el barrio Juan Felipe Ibarra; sobre Chacabuco y La Plata en el Alberdi y en calle 223 entre Nuestra Señora del Carmen y Avenida del Libertador del barrio Mosconi.
Mientras que el mantenimiento de calzada con concreto asfáltico se realizó sobre Av. Roca entre Avellaneda y Jujuy, en Av. Libertad y Leopoldo Lugones, sobre Calle Francisca Yacques entre 3 de Febrero y Av. Alsina, en Av. Alvear entre Hipólito Irigoyen y Av. Belgrano y en el cruce de calles Domingo Palacio y Manuel Alcorta.
Igual labor, se ejecutó sobre calle 2 entre 501 y 502 en el barrio Los Telefónicos, en calle Mariquita Sánchez de Thompson y Costanera sur y sobre calle Pública en el barrio Parque del Río.
Además se llevó a cabo en el barrio Cabildo en calle Latapié entre Clementina Quenel y 24 de Septiembre.