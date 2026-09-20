Estados Unidos lanzó una alerta para Medio Oriente ante el riesgo de una escalada imprevista

El Departamento de Estado recomendó reconsiderar los viajes a la región luego de los ataques reivindicados por los hutíes contra objetivos en Arabia Saudita.

Hoy 00:29

Estados Unidos emitió este sábado una nueva alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente, en medio del aumento de las tensiones regionales tras los ataques reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos en Arabia Saudita. Las autoridades advirtieron que el contexto de seguridad continúa siendo complejo y puede derivar en una “escalada imprevista”.

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La recomendación contempla reconsiderar los viajes a distintos países de la región y tener en cuenta la posibilidad de cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y modificaciones en los itinerarios. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense aclaró que la comunicación no implica una orden de evacuación para sus ciudadanos ni el cierre de sus oficinas consulares.

Entre las principales recomendaciones, Estados Unidos pidió evitar manifestaciones, concentraciones numerosas y zonas con una fuerte presencia policial, además de mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales y a las actualizaciones sobre la situación de seguridad.

La advertencia se produjo después de que los hutíes afirmaran haber lanzado misiles y drones contra objetivos que calificaron como “sensibles” en Riad, la capital saudita, y contra instalaciones de la petrolera Aramco en Yanbu. Arabia Saudita informó que sus defensas interceptaron un misil dirigido hacia Riad, mientras se registraron humo y llamas en las cercanías del aeropuerto internacional de la capital.

Durante la madrugada, las autoridades sauditas activaron una alerta por una amenaza aérea y recomendaron a la población permanecer bajo techo. Posteriormente se levantó la advertencia, aunque el episodio derivó en demoras y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Riad.

En su comunicación, Washington también advirtió que Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar intereses estadounidenses en el exterior, incluidas empresas e instituciones vinculadas con Estados Unidos. Por ese motivo, recomendó mantener un perfil bajo y extremar los cuidados en lugares asociados públicamente con el país.

En paralelo, Donald Trump regresó antes de lo previsto a la Casa Blanca el sábado por la noche, luego de interrumpir su estadía de fin de semana en Camp David mientras aumentaban las tensiones en la región.

Irán volvió a plantear condiciones para retomar el diálogo

En medio de este escenario, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, afirmó que Teherán transmitió a través de Qatar sus condiciones para retomar las negociaciones con Estados Unidos.

Entre los principales puntos mencionados figuran el fin de las hostilidades en todos los frentes, la liberación de fondos iraníes congelados y el levantamiento del bloqueo naval. Rezaei sostuvo que los contactos con los mediadores, entre ellos Qatar y Pakistán, continúan y que Irán espera una respuesta de Trump.

El funcionario iraní aseguró además que su país mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática, aunque afirmó que, mientras no haya un acuerdo, el conflicto continúa. Los contactos entre las partes se desarrollan mediante intermediarios mientras persisten las acciones militares en distintos puntos de Medio Oriente.