Primeras Jornadas Provinciales de Historia del Fútbol Santiagueño reunieron a investigadores y aficionados

La iniciativa organizada por AHISDE convocó a dirigentes, autoridades, investigadores y amantes del deporte en el Centro Cultural del Bicentenario, donde se abordó el patrimonio histórico del fútbol de Santiago del Estero.

Hoy 11:06

La historia del fútbol santiagueño tuvo su espacio en las Primeras Jornadas Provinciales de Historia del Fútbol Santiagueño, organizadas por la Asociación de Historiadores del Deporte de Santiago del Estero (AHISDE).

La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario, de 18 a 20.30, ante una importante cantidad de participantes. La propuesta fue de acceso libre y gratuito y otorgó puntaje docente.

Del encuentro participaron autoridades provinciales y municipales, dirigentes deportivos, investigadores y representantes de distintas instituciones. Entre ellos estuvieron el secretario de Deportes, Carlos Dapello; el presidente del Concejo Deliberante, Humberto “Chicho” Santillán; concejales, representantes de la Cámara de Diputados, autoridades de la Facultad de Humanidades, Cultura, Patrimonio Cultural, la Federación Santiagueña de Fútbol y el Círculo de Periodistas Deportivos.

Reconocimientos y declaraciones de interés

Durante la jornada, AHISDE reconoció a las autoridades y representantes institucionales por el acompañamiento brindado a la iniciativa.

En ese marco, el Honorable Concejo Deliberante entregó una plaqueta de distinción a la asociación, recibida por su presidente, Eduardo Llapur, y el secretario general, Lucas Serafini, junto con otras autoridades de la entidad.

Además, el Concejo Deliberante otorgó la correspondiente declaración de interés municipal, mientras que la Cámara de Diputados y la Facultad de Humanidades hicieron lo propio con sus respectivas declaraciones de interés.

Recuperar la memoria del fútbol santiagueño

Las jornadas tuvieron como objetivo investigar, recuperar y difundir la historia del fútbol de Santiago del Estero, poniendo el foco en los clubes, instituciones, protagonistas y acontecimientos que forman parte del patrimonio deportivo y cultural de la provincia.

La importante convocatoria registrada en el Centro Cultural del Bicentenario reflejó el interés por preservar esa memoria y respaldó el objetivo de AHISDE de consolidar un espacio permanente dedicado a la investigación y divulgación de la historia del deporte santiagueño.