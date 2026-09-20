Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2026 | 29º
X
Somos Deporte

Cómo quedó River en la tabla anual y qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Millonario cayó por 2-1 ante Huracán en el Monumental y perdió terreno en la lucha por la clasificación a la copa del año que viene.

Hoy 11:57
River derrota

River perdió 2-1 frente a Huracán en el Monumental y dejó pasar una oportunidad importante en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio quedó con 42 puntos y cayó al octavo puesto, luego de ser superado por Instituto y Gimnasia. Además, no pudo alcanzar a Rosario Central y Boca, que se mantienen por encima en la clasificación. Estudiantes también podría superar al Millonario si vence a Lanús.

Qué necesita River para entrar a la Libertadores

A falta de seis fechas para el cierre de la temporada, River quedó a seis puntos del líder de la tabla anual, Independiente Rivadavia, que todavía debe jugar ante Barracas Central.

El panorama dependerá también de cómo se distribuyan los cupos correspondientes al campeonato y la Copa Argentina. Si alguno de los tres primeros de la tabla anual obtiene alguno de esos títulos, se liberaría una plaza para los equipos que vienen detrás.

Como referencia, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual de 2025 con 57 puntos. River actualmente tiene 42, por lo que necesitaría alcanzar esa cifra para igualar aquella referencia.

La otra vía: ganar el Torneo Clausura

River también tiene una alternativa directa para clasificarse a la próxima Libertadores: ganar el Torneo Clausura.

Actualmente, el Millonario quedó fuera de los ocho equipos que avanzarían a los playoffs. Tiene los mismos puntos que Atlético Tucumán, aunque con peor diferencia de gol, y está cinco unidades por debajo de Argentinos Juniors, líder de su zona.

Además, Tigre y Barracas Central, ambos con 12 puntos, podrían superar al conjunto de Ponzio cuando se complete la fecha.

El calendario que le queda a River

Al Millonario le quedan seis partidos para finalizar la fase regular del Clausura:

  • Fecha 12: Estudiantes de Río Cuarto (local).
  • Fecha 11: Sarmiento (visitante), miércoles 14 de octubre a las 19.30.
  • Fecha 13: Belgrano (visitante).
  • Fecha 14: Racing (local).
  • Fecha 15: Boca (visitante), fin de semana del 1° de noviembre.
  • Fecha 16: Aldosivi (visitante), fin de semana del 8 de noviembre.

Entre esos compromisos aparece además el Superclásico ante Boca en La Bombonera, previsto para el 1° de noviembre, en un tramo decisivo para las aspiraciones de River de meterse en la próxima Copa Libertadores.

TEMAS Copa Libertadores Club Atlético River Plate
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en la Ruta Provincial N° 3: murió un ciclista tras chocar con un auto y el conductor quedó aprehendido
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 20 de septiembre: una jornada de 33° y un cambio que llegará hacia la noche
  3. 3. Dictaron prisión preventiva para dos policías de la Comisaría 7 por excesos contra un detenido
  4. 4. Boca y San Lorenzo se ven las caras en el Nuevo Gasómetro en un clásico que promete
  5. 5. EN VIVO | Argentina va por un triunfo en el dobles para cerrar la serie ante Turquía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT