EN VIVO | El Atlético de los argentinos enfrenta al Real en un clásico de Madrid con mucho en juego

El Colchonero recibe al Merengue en el Wanda Metropolitano, por la séptima fecha de La Liga 2026/27.
Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico madrileño, desde las 11.15, en el estadio Wanda Metropolitano, por la séptima fecha de La Liga de España.
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Hora: 11.15
TV: ESPN
Árbitro: Miguel Ángel Ortíz
VAR: Daniel Jesús Trujillo
Estadio: Wanda Metropolitano