Génesis cumple 15 años: una historia de crecimiento, innovación y compromiso con la salud

El centro médico celebra una década y media de trayectoria en Santiago del Estero. Desde su creación en 2011, amplió especialidades, profesionales, tecnología y servicios hasta consolidar una propuesta multidisciplinaria para sus pacientes y familias.

Hoy 09:00

El 10 de septiembre de 2011 comenzaba la historia de Génesis con una premisa que marcaría su desarrollo: crear en Santiago del Estero un espacio donde la mujer pudiera encontrar una atención integral, con profesionales de distintas disciplinas trabajando de manera articulada.

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Quince años después, aquella idea inicial se transformó en un centro médico que amplió considerablemente su propuesta y que hoy acompaña no solo la salud de la mujer en sus diferentes etapas, sino también la de su familia.

El centro es llevado adelante por los doctores Gonzalo Martínez, Daniel Farías, Mariano Demasi y Martín Barbero, quienes continúan impulsando aquel proyecto original y acompañando su crecimiento, junto con la incorporación permanente de nuevas especialidades, profesionales, tecnología y servicios.

Crecer para brindar una atención cada vez más integral

Mendoza N° 123, Capital de Santiago del Estero

Uno de los momentos importantes de esta historia llegó en 2018, cuando el crecimiento de Génesis motivó su traslado a las actuales instalaciones de Mendoza 123.

El nuevo espacio permitió ampliar los servicios y avanzar hacia un concepto cada vez más integral de la salud, sumando disciplinas que posibilitan que diferentes necesidades puedan ser abordadas dentro de una misma institución.

Actualmente, Génesis cuenta con un amplio abanico de especialidades y profesionales de la salud, lo que permite acompañar a las personas en diferentes momentos de la vida y, al mismo tiempo, generar una articulación entre profesionales y especialidades que favorece una mirada más amplia sobre cada paciente.

Diagnóstico integrado y tecnología al servicio de la salud

El crecimiento de Génesis estuvo acompañado por la incorporación de aparatología de última generación, fortaleciendo especialmente el Servicio de Diagnóstico por Imágenes para pacientes pediátricos y adultos y el Laboratorio de Alta Complejidad, a cargo de la bioquímica Dra. Cristina Gambone.

La integración de estas áreas con las diferentes especialidades permite complementar la evaluación clínica con estudios de laboratorio y diagnóstico por imágenes dentro de un mismo centro, favoreciendo una atención interdisciplinaria orientada a la prevención, la detección temprana, el diagnóstico preciso y el seguimiento de distintas patologías.

Este modelo de trabajo coordinado constituye uno de los principales diferenciales de Génesis, ya que permite brindar respuestas más ágiles, optimizar los tiempos de atención y ofrecer un abordaje integral centrado en las necesidades de cada paciente.

A su vez, la incorporación de un sistema de turnos online contribuyó a simplificar el acceso a las consultas y mejorar la experiencia de quienes eligen el centro para el cuidado de su salud.

Experiencia, actualización y trabajo en red

Uno de los pilares que Génesis sostiene desde sus comienzos es la excelencia profesional. Sus integrantes mantienen una formación y actualización permanentes y participan regularmente de congresos, jornadas y encuentros científicos nacionales e internacionales. Varios profesionales del centro desarrollan, además, actividades académicas y docentes.

Durante estos años también se consolidó una red de trabajo interprovincial, que permite realizar interconsultas, intercambiar experiencias y articular la atención de aquellos casos que requieren abordajes específicos o derivaciones.

La participación de integrantes de Génesis como disertantes, miembros de comités organizadores y mesas de expertos en diferentes encuentros científicos refleja una decisión institucional: que la actualización y el conocimiento formen parte cotidiana de la atención.

15 años construidos sobre la confianza

Más allá del crecimiento edilicio, la tecnología, la incorporación de nuevas especialidades o los avances científicos, en Génesis existe un logro que tiene un valor especial: la confianza construida durante estos 15 años con sus pacientes y sus familias.

Muchas mujeres que llegaron al centro en diferentes momentos de sus vidas continuaron vinculadas a Génesis a través de los años. Algunas fueron acompañadas durante sus embarazos y hoy encuentran allí profesionales para el cuidado de sus hijos, sus familias y su propia salud.

La medicina cambió durante estos 15 años y Génesis también evolucionó, manteniendo la idea que dio origen al proyecto en 2011: acompañar, cuidar y brindar una medicina de calidad, cercana y respaldada por el conocimiento científico.