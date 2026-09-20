Dictaron prisión preventiva para dos policías de la Comisaría 7 por excesos contra un detenido

El damnificado habría denunciado haber sido golpeado dentro de una celda el pasado 27 de Julio, según se desprende del proceso Penal que lleva adelante el fiscal, Álvaro Cantos.
La jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, dictó prisión preventiva para dos funcionarios policiales, sospechados de incurrir en excesos con un detenido.
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Así lo dispuso la funcionaria, al refrendar las medidas en contra de Nahuel Jesús Salas, quien es representado por Eugenio Chavarría y René Sebastián Abregú, a cargo de Marcelo Castillo Gioya.
De acuerdo a la denuncia de A.F.G, los dos efectivos lo habrían interrogado e incurrido en excesos. Concretamente, el damnificado habría denunciado haber sido golpeado dentro de una celda de la Comisaría Nº 7 el pasado 27 de Julio, según se desprende del proceso Penal que lleva adelante el fiscal, Álvaro Cantos.
Profunda investigación
Desde el corolario de julio, Jefatura y el Ministerio Público Fiscal motorizaron una profunda investigación: prestaron testimonios, el denunciante, otros compañeros alojado en la comisaría; asimismo, fueron realizadas pericias psicológicas y otras medidas, confiaron los voceros.
Quince días atrás, las defensas acudieron a audiencia, ávidas de las excarcelaciones, pero la Justicia extendió la detención y la supeditó a una resolución final, con informes y conclusiones sobre trabajos que llevaron más de 30 días de concreción.
No a las falta de mérito
Finalmente, ante los riesgos procesales planteados por la Unidad Fiscal de Violencia Institucional y la querella, la jueza Carolina Salas refrendó sendas prisiones preventivas y, a la vez, desestimó los requerimientos de falta de mérito, interpuestos por los abogados Chavarría y Castillo Gioya.