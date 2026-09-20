La interna del Gobierno se recalienta por el Presupuesto 2027 y los cambios en Discapacidad

La incorporación de modificaciones en el capítulo de Discapacidad del proyecto que llegó al Congreso generó malestar entre aliados y dirigentes oficialistas.

Hoy 08:44

La discusión por el Presupuesto 2027 volvió a dejar al descubierto las diferencias que existen dentro del Gobierno de Javier Milei. El capítulo referido a Discapacidad, que incluía cambios que no habían sido anticipados a algunos de los principales referentes parlamentarios, generó fuertes cuestionamientos y obligó al oficialismo a revisar parte de la propuesta.

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El episodio comenzó cuando dirigentes del oficialismo tomaron conocimiento de que el proyecto enviado al Congreso contenía modificaciones sustanciales en materia de discapacidad que no habían sido discutidas en la reunión de la mesa política realizada horas antes. La situación provocó sorpresa dentro del propio espacio y abrió una nueva disputa sobre la coordinación interna del Gobierno.

La principal dirigente que hizo público su malestar fue Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La senadora cuestionó que el Ministerio de Economía, conducido por Luis “Toto” Caputo, no hubiera informado previamente los cambios incorporados al proyecto.

Bullrich sostuvo que había participado de la reunión de la mesa política en la que se analizaron los lineamientos generales del Presupuesto, pero que el capítulo sobre discapacidad no fue puesto en consideración. “A mí no me tomen de tonta”, expresó al referirse a la situación y advirtió sobre las dificultades que este tipo de decisiones puede generar para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

El proyecto original contemplaba modificaciones en el régimen de pensiones por invalidez, en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en el sistema de prestaciones básicas, además de cambios en la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. La iniciativa generó resistencia entre bloques aliados y puso en riesgo acuerdos que el oficialismo venía construyendo para avanzar con el Presupuesto.

Ante el escenario generado, el Gobierno comenzó a negociar modificaciones al capítulo cuestionado. Desde el oficialismo anticiparon que se buscaría reemplazar parte de la propuesta por un texto consensuado con sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, con el objetivo de preservar los acuerdos parlamentarios.

En paralelo, la discusión profundizó las diferencias entre las distintas líneas que conviven dentro del oficialismo. El sector más cercano a Karina Milei mantiene una estrategia orientada a fortalecer la construcción política y los acuerdos legislativos, mientras que otros sectores vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo plantean la necesidad de avanzar con reformas más profundas y con menor margen para las concesiones.

En ese escenario, el enfrentamiento entre Bullrich y el Ministerio de Economía adquirió una dimensión política mayor. Desde el entorno de la senadora cuestionaron el funcionamiento de la mesa política y reclamaron una mayor participación en las decisiones que luego deben defenderse en el Congreso.

La tensión también quedó expuesta en las redes sociales. Luego de sus cuestionamientos al tratamiento del Presupuesto, Bullrich publicó un video desde su despacho acompañado por una canción de Lali Espósito, una artista que mantiene un conocido enfrentamiento público con Milei. La elección del tema fue interpretada en distintos sectores del oficialismo como un mensaje hacia el interior del Gobierno.

El episodio generó distintas lecturas dentro de La Libertad Avanza. Mientras algunos dirigentes buscaron restarle importancia a la publicación, otros integrantes del oficialismo reconocieron que el vínculo entre los distintos sectores atraviesa un momento de tensión.

A su vez, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también habría quedado sorprendido por el contenido del capítulo de Discapacidad. En paralelo, desde el oficialismo se intensificaron las conversaciones con los bloques aliados para evitar que la disputa interna termine afectando el tratamiento parlamentario del Presupuesto.

La situación obligó a reabrir las negociaciones con los sectores dialoguistas y dejó en evidencia la importancia que tendrá la coordinación política para que el Gobierno consiga avanzar con sus proyectos en el Congreso.

Mientras tanto, Javier Milei mantuvo una posición distante de la disputa pública y, según fuentes citadas en los últimos días, buscó evitar que el conflicto con Bullrich escalara. El Presidente también se refirió al video de la senadora y le restó importancia a la utilización de una canción de Lali Espósito.

El episodio del Presupuesto 2027 volvió así a poner en primer plano las diferencias sobre la estrategia política del oficialismo, el vínculo con los aliados y el rol que debe cumplir la mesa política. Las próximas negociaciones en el Congreso serán claves para determinar si el Gobierno logra encauzar el conflicto y avanzar con un texto acordado.